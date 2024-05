Sanfront, Silvio Ferrato: “Vista la situazione, il commissariamento non sarebbe poi così disastroso”

Grande è la confusione sotto il cielo di Sanfront quando manca una manciata di giorni alla presentazione delle liste per le comunali dell’8 e 9 giugno.

Candidature che nascono e muoiono, alleanze che si fanno e si disfano in poche ore, ambizioni nascoste che confidano nella mancanza di concorrenti.

Questo è il quadro di una situazione caotica che non ha precedenti nella storia politico-amministrativa del paese della valle Po.

A metà marzo il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Francesco Lombardo aveva tentato il colpo di reni, smarcandosi dal sindaco uscente Emidio Meirone per azzardare il grande balzo, ma per ragioni mai spiegate aveva fatto un repentino dietrofront.

Così come era naufragato il tentativo di dar vita ad una sola lista tra maggioranza e opposizione, all’insegna dell’embrassons-nous, coinvolgendo il gruppo di minoranza di Alessio Brondino.

L’unica ipotesi in campo resta quella di una ricandidatura di Meirone anche l’interessato nicchia, non è chiaro se perché è davvero titubante oppure per ragioni tattiche.

Negli ultimi giorni ha fatto capolino – ma dati i commenti dell’interessato si è trattato verosimilmente di un tentativo di avvelenare i pozzi – l’ipotesi di un possibile ritorno in pista di Silvio Ferrato, attuale presidente della fondazione della locale casa di riposo “Ospedale di Carità”.

“Sono alle prese con mille altri problemi, non ultimi quelli della casa di riposo, per cui nessuno mi tiri per la giacca. La matassa, a pochi giorni dal voto, è talmente aggrovigliata – afferma - che viene da considerare che forse non sarebbe poi così disastroso se non si presentasse alcuno e si arrivasse al commissariamento del municipio”.

Se un amministratore scafato e di vasta esperienza come Ferrato si sbilancia a tal punto, quasi auspicando la soluzione estrema per resettare tutto e ripartire da zero, significa che la situazione nel municipio di Sanfront – per usare un eufemismo – è a dir poco problematica.