Il Soleri Bertoni alla Scuola dell’Infanzia Alessi di Saluzzo

'Un uomo non è mai così alto come quando si china ad aiutare un bambino'. Si è conclusa con questo prezioso messaggio la lezione integrata organizzata dagli studenti della classe 5E dell'IIS Soleri Bertoni per i giovanissimi della Scuola dell'Infanzia "Alessi" di Saluzzo.



Un progetto nato nell'ambito del percorso didattico delle Scienze Motorie, con l'obiettivo di rendere protagonisti e 'insegnanti' gli studenti del Liceo Economico-Sociale, in una realtà pubblica cittadina capace di arricchire il loro bagaglio di esperienze.



Schemi motori di base, attività con i piccoli attrezzi e giochi di relazione sono stati gli ingredienti della giornata, che è stata divertente per i più piccoli quanto per i più grandi. Stimolante anche il confronto fra i docenti sulle programmazioni e sugli stili di insegnamento, che si colloca in quella dimensione fondamentale per la crescita dei ragazzi che si lega alla necessità di rendere concreto e continuo il curricolo verticale fra scuole.



Questo lavoro a più mani è rimasto negli occhi di chi lo ha vissuto con la volontà di riproporlo ancora una volta in questo anno scolastico, magari sfruttando gli ampi spazi esterni di cui la Scuola dispone per vivere un'esperienza motoria 'en plen air'.