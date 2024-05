Fossano, le classi A e B della terza del "Vallauri" al progetto di orientamento di UniTo

Nel labirinto di scelte che il mondo universitario propone, la decisione di quale università frequentare è una delle più significative e influenti che un giovane possa fare. Ma cosa spinge davvero gli studenti a fare una scelta piuttosto che un'altra? Per esplorare questa domanda in modo creativo, l’Istituto Vallauri ha aderito al progetto “Orientamento PnRR UniTO” in collaborazione con l’università di Torino organizzato in 5 incontri tenuti da docenti universitari facenti parte dell’UniTO, cui hanno partecipato le nostre classi 3A e 3B del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.



L’obbiettivo che il progetto stesso si proponeva era quello di raccogliere le motivazione che spingono ogni singolo studente ad una scelta universitaria valida e proficua che sappia rispondere appieno alla famosa domanda “Cosa farò da grande?” attraverso una forma d'arte moderna: il RAP.



Va sottolineato che per ognuno di loro è importante comprendere il contesto in cui questa decisione viene presa. Essi si trovano di fronte ad un vasto campo di possibilità, ciascuna con le proprie peculiarità, opportunità e sfide. Mentre alcuni sono guidati dalle aspettative dei genitori, altri cercano di perseguire le proprie passioni o interessi accademici.



La decisione universitaria è un viaggio personale, un passo significativo verso il futuro. Ebbene attraverso “Il capolavoro” realizzato da ogni singola classe, durante gli incontri di questo progetto, e precisamente un brano musicale RAP con testo scritto dagli studenti stessi, si può catturare la complessità di questo processo decisionale, dalla passione all'incertezza, dalla determinazione alla riflessione. Che sia arte, scienza o qualsiasi altro campo, il risultato finale per entrambi i gruppi classe è “Seguire il proprio cuore e perseguire i propri sogni con determinazione”.



Ascoltando le parole e il ritmo Rap dei due singoli brani, risaltano le emozioni, le aspirazioni e le riflessioni degli studenti stessi nell’ avventura della loro scelta futura.

I brani realizzati dalle due classi durante il percorso del progetto hanno per titolo

3 A LSSA ““Come valanghe”

3B LSSA “Per tutto quello che ho”



I due brani sono disponibili su i seguenti social: Spotify, YouTube, Tik Tok, Apple Music, Deezer, Amazon Music

LINK spotify e youtube brano “Come Valanghe” realizzato dalla classe 3 A LSSA

https://open.spotify.com/track/2H3aFaYxYSCfNQ4pUKKqGk?si=rxyQwmLLRNmIYM3j3HKC-g

https://www.youtube.com/watch?v=MYBQ8kuZI3o



LINK spotify e youtube brano “Per tutto quello che ho” realizzato dalla classe 3 B LSSA

https://open.spotify.com/track/37bWxQJElSyPNjH8fFmYIA?si=Ov92aDLkSQ-xN87cOb_3UQ

https://www.youtube.com/watch?v=cvmkh42oq4Y