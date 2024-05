Mondovì, nuova nomina per il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

In seguito alla nomina della dott.ssa Elena Merlatti alla vicepresidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Mondovì deve procedere alla designazione di un nuovo componente di genere femminile all’interno del Consiglio Generale della Fondazione stessa per il mandato quadriennale 2024-2027. Le candidature già pervenute in seno al precedente bando sono considerate valide.

Gli interessati potranno presentare apposita istanza utilizzando il modello reperibile sul sito www.comune.mondovi.cn.it (sezione modulistica - Segreteria Generale - modello M-AG010) oppure in distribuzione presso lo Sportello Unico Polivalente, allegando allo stesso un Curriculum Vitae sottoscritto. Le candidature potranno essere presentate mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it oppure consegnate a mano allo Sportello Unico Polivalente del Comune nel seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il martedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30; il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Il termine previsto per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 del 28 maggio 2024.