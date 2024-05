Motori, il team Desbela sbarca in Alta Langa: a Paroldo raduno di auto sportive, tuning, yougtimer e fuoristrada

Si accendono i motori questo week and in Alta Langa.

Sabato 11 e domenica 12 maggio al via a Paroldo il primo raduno di auto sportive, tuning, yougtimer e fuoristrada.

L'evento, organizzato dall'ASD Team Desbela di Roccaforte Mondovì, si svolgerà presso il crossodromo "la Gamellona". Esposizione di auto, possibilità di far suonare gli impianti delle auto fino a tarda notte e un percorso trial per i fuoristrada.

Si inizierà sabato alle 15.30 per proseguire fino a domenica pomeriggio alle 18. Cibo e bevande a cura della Pro loco di Paroldo.

"Questa è la prima edizione in cui la nostra associazione è affiliata ad Asi settore fuoristrada che ringrazio per l’enorme supporto che offre - il commento di Simone Renaudo, presidente dell'ASD Team Desbela - "Per questo evento ci siamo spostati un può fuori dalla nostra zona, perché come ben sapete sono 8 anni che organizziamo il nostro classico ritrovo nel mese di settembre a Lurisia, dove abbiamo avuto la possibilità di costruire un percorso trial per i fuoristrada, in modo da poter unire tutto il mondo del motorsport, quindi se siete appassionati di auto vi aspettiamo questo weekend a Paroldo. Ringraziamo in particolare il Comune, la pro loco di Paroldo e Murialdo corse per la disponibilità e il supporto".

Per info e iscrizioni: 347.6741929.