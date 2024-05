Nella diocesi di Cuneo-Fossano tornano le giornate di valorizzazione del Patrimonio Culturale Ecclesiastico

Dall'11 al 19 maggio si svolgerà l'edizione 2024 delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che avrà come tema “Il Concordato: 40 anni di intese e progetti per la promozione dei Beni Culturali Ecclesiastici”.



La revisione del Concordato e l’introduzione dell’8xmille alla Chiesa cattolica hanno offerto la base per una rinnovata collaborazione e la costruzione di intese, accordi e servizi di promozione della cultura al servizio del Paese.



All’interno di questa importante rassegna, il MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) della diocesi di Cuneo – Fossano propone diverse attività volte a promuovere la conoscenza del proprio patrimonio, declinate secondo differenti modalità di approccio. In particolare, il progetto si rivolge alla comunità della diocesi di Cuneo - Fossano con l’obiettivo di narrare e valorizzare in chiave pastorale il proprio patrimonio reso accessibile e fruibile grazie ai contributi 8x1000 erogati negli anni passati.



“Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Matteo, 6 19-23) | TESORI RESTITUITI ALLA COMUNITA’ è il titolo dell’iniziativa che prevede una serie di approfondimenti e appuntamenti che si svolgeranno nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Le opere selezionate, scelte all’interno del patrimonio del Museo diocesano e dall’archivio diocesano per la loro caratteristica storia e il valore devozionale sul territorio, saranno raccontate dal personale scientifico degli enti coinvolti e da esperti professionisti attraverso un percorso di conferenze, sopralluoghi, laboratori e articoli atti ad evidenziare la fitta rete di relazioni che sussiste tra il patrimonio culturale e la comunità cristiana del presente e del passato.



Tutti gli eventi saranno gratuiti. I tre nuclei narrativi intorno ai quali verranno incentrati gli interventi sono: la pergamena di Castelmagno, gli interventi dell’architetto Ponzo, le nuove scoperte della ricerca sulla quadreria del museo diocesano.



Gli appuntamenti avranno inizio proprio in concomitanza con le Giornate di valorizzazione: il 17 maggio alle ore 17 ci sarà la conferenza di don Gian Michele Gazzola dal titolo La voce delle carte: la pergamena di Castelmagno.



La concessione di indulgenze era un richiamo al pellegrinaggio verso San Magno e rientrava nella vita della cristianità, incentivata dai papi e ormai messa in discussione da Lutero proprio in quegli anni. L’indulgenza di cento giorni è concessa ai fedeli che, alle condizioni prescritte di penitenza, confessione ed elemosina, sosteranno in preghiera nella chiesa di San Magno nelle feste di San Magno, Santo Stefano protomartire, Santa Maria Maddalena ed il secondo giorno di Pasqua e Pentecoste.



L’incontro si svolgerà al Vescovado Nuovo, Aula Magna, Via A. Rossi, 28 – Cuneo. L’attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione sul sito www.museodiocesanocuneo.it.



Il 18 maggio alle ore 15.00 Ilaria Peano guiderà il tour Carlo Ponzo, architetto e progettista tra XIX e XX secolo. Una passeggiata con il naso all'insù alla scoperta di campanili, fontane ed eleganti palazzi del centro storico oggetto degli interventi di Carlo Ponzo: l’ingegnere che modernizzò Cuneo. Carlo Ponzo (1847-1902) fu una delle figure di spicco che maggiormente contribuì al rinnovamento in chiave sociale e contemporanea della città di Cuneo tra Otto e Novecento. La partenza è prevista dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo.



L’attività è gratuita ma è necessaria la prenotazione presso Conitours: Via Carlo Pascal, 7, 12100 Cuneo CN | Tel. 0171 69.62.06 | www.cuneoalps.it



Nei mesi di giugno e luglio continueranno gli eventi alla scoperta dei TESORI RESTITUITI ALLA COMUNITA’. Tutte le info sul sito: www.museodiocesanocuneo.it