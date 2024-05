Elezioni, Renato Ferrua ufficializza la sua candidatura a sindaco di Viola

Anche Viola sarà tra i 172 comuni della Granda che, il prossimo giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

Scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura a sindaco Renato Ferrua.

Residente a Viola, già sottufficiale degli Alpini, per quasi quarant’anni è stato Comandante della Polizia locale di Mondovì. Nel corso degli anni ha maturato ampia esperienza amministrativa, come consigliere comunale a Vicoforte e poi a Monastero Vasco (dal 2017 al 2022).

“Come mi è stato chiesto da alcuni compaesani, - spiega Ferrua - ho deciso di candidarmi per mettere a disposizione della Comunità l'esperienza acquisita sia come dipendente comunale che come consigliere. Dopo incontri e confronti abbiamo redatto un programma dedicato alla crescita e alla valorizzazione del paese, che parte dagli aspetti essenziali, tenendo conto del contributo che tutti possono dare".

La lista civica che lo appoggerà nella corsa al municipio si chiamerà “Uniti per Viola - Elezioni 2024”.

“Abbiamo scelto questo nome - commenta Ferrua - perché vogliamo rappresentare il senso di una comunità. Il nostro motto, riprendendo le celebri parole di Kennedy è ‘non chiedetevi cosa il vostro paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese'.

Il programma dettagliato lo sveleremo nelle prossime settimane, ma posso anticipare che il nostro obiettivo è proporre un percorso arricchito dal contributo di tutti gli abitanti di Viola. Crediamo che la partecipazione di tutti alla vita del paese sia non soltanto fondamentale, ma un valore aggiunto.

Sarà nostra cura lavorare per intercettare risorse messe a disposizione da bandi (europei, regionali), che possano aiutare Viola a crescere; favorendo anche la nascita di nuove attività economiche e servizi, affinché anche le nuove generazioni possano scegliere di continuare a vivere in paese.

Tra i punti chiave ci sarà il rilancio turistico di Viola che, in passato, è stata un punto di grande attrattiva. Per il futuro non bisognerà solo pensare al turismo invernale, quindi legato alla neve, ma a un progetto più ampio."