Venasca, si ripropone il duello del 2019 tra Silvano Dovetta ed Enrico Cornaglia

Si ripropone a Venasca la stessa sfida elettorale che, nel 2019, aveva visto contrapposti l’attuale sindaco, Silvano Dovetta, e l’architetto Enrico Cornaglia, capogruppo uscente della minoranza.

Il duello elettorale dell’8 e 9 giugno si fa più avvincente in questa tornata non fosse altro perché Dovetta, dopo 15 anni da sindaco, avvalendosi della facoltà che gli offre la nuova legge elettorale, cerca un quarto mandato.

“La decisione – spiega il sindaco uscente in una lettera aperta indirizzata ai venaschesi - è maturata in una forma un po’ diversa dal passa­to. Infatti, proprio mentre mi stavo interrogando su come proseguire nel mio impegno per la nostra comunità, è arrivata la comunicazione della variazione della legge che fino a pochi mesi fa limitava a tre i mandati consecutivi per un sindaco di un Comune delle dimensioni del nostro. Così, è stato il mio gruppo, formato da chi ha condiviso con me l’esperienza amministrative e da tante persone all’esterno che ci sostengono, a chiedermi di ricandidarmi"

Cornaglia, dal canto suo, confermando che sarà lui il candidato sindaco della sua lista, spiega che le adesioni sono state superiori rispetto alle aspettative.

“Segno – osserva – che in paese, dopo tanti anni, c’è voglia di cambiamento”.

L’architetto ha battuto sul tempo il sindaco uscente e ha reso nota la composizione della sua lista che si chiamerà “Insieme per Venasca”.

Insieme per Venasca

Candidato sindaco Enrico Cornaglia (architetto, 51 anni)

Barbero Michelangelo (insegnante, 40 anni)

Barra Laura (operaia, 44 anni)

Casara Fulvio (insegnante in pensione, 71 anni)

Conterno Luciano (commerciante in pensione, 63 anni)

Cornaglia Bruno (manager, 59 anni)

Durbano Roberto (imprenditore in pensione, 68 anni)

Frontero Beppe (operaio in pensione, 65 anni)

Peano Susi (dipendente pubblico, 45 anni)

Ruà Manuela (casalinga, 47 anni)

Trovò Marta (parrucchiera, 36 anni)