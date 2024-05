A Cuneo arriva la seconda edizione della “Festa della Nascita”: una giornata di incontri e attività per tutte le famiglie

Domenica 19 maggio, dalle 10 alle 18,30, il Parco della Resistenza di Cuneo ospiterà la seconda edizione della “Festa della Nascita: una festa per crescere”, una giornata di incontri e attività ludico-ricreative sviluppata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Compagnia Il Melarancio e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.



La giornata sarà un’importante occasione per favorire la conoscenza delle risorse culturali, educative, sociali e sanitarie a disposizione delle famiglie, per il benessere e la crescita di bambine e bambini già dalla prima infanzia. In continuità con le azioni previste dal progetto, particolare attenzione verrà data alle famiglie con bambini in età 0-6 anni, ma l’invito a partecipare è esteso a tutti i nuclei famigliari, anche quelli futuri. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà negli spazi della Biblioteca 0-18, dell’ex Chiesa di San Francesco e sotto la tettoia di piazza Virginio.



Per maggiori informazioni telefonare al numero 0171.444641 o scrivere a culturazerosei@comune.cuneo.it.



“L’idea che sta alla base della giornata è dare vita a un rito collettivo, in grado di generare incontro e condivisione tra famiglie e operatori – affermano gli organizzatori - . Nel parco saranno predisposte un’area picnic dove le famiglie potranno pranzare liberamente, un’area riposo e alcune aree gioco. Il pomeriggio prevede due momenti clou, la merenda condivisa, che rappresenterà anche un momento di informazione sulla corretta alimentazione e l’evento partecipato finale a cura della Compagnia Il Melarancio. L’invito che rivolgiamo a tutti i nuclei famigliari è di passare una giornata di condivisione, munendosi di plaid, pranzo al sacco per trascorrere una domenica in compagnia del progetto e delle sue proposte”.



L’iniziativa nasce dall’alleanza tra Comune di Cuneo, Compagnia Il Melarancio, Sistema Infanzia, ASL CN1, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Consorzio socio-assistenziale del Cuneese e coinvolge una rete di 35 partner appartenenti al mondo del pubblico e privato sociale e culturale.



Il programma prevede numerose attività di scoperta e approfondimento: dalla musica al teatro, dalle letture alla creatività, laboratori e spazi di informazione curati dalla sanità territoriale e dedicati alla crescita e ai servizi alla prima infanzia. Durante la festa il Parco della Resistenza si popolerà di quattro arcipelaghi tematici: cultura, educazione, comunità e sanità. Ogni isola ospiterà enti e soggetti pubblici e privati che proporranno laboratori, attività libere per bambini e genitori (anche futuri) e approfondimenti per adulti. Un ampio spazio sarà riservato al Sistema Infanzia del Comune di Cuneo che prevede la collaborazione di tutti i servizi degli Asili Nido comunali e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, offrendo ai bambini e alle loro famiglie iniziative e servizi integrativi, formazione agli operatori e promuovendo una cultura per l’infanzia. In ambito culturale saranno presenti la Biblioteca 0-18, i Musei Civici e il Museo Diocesano, con laboratori e attività di scoperta rivolte ai più piccoli. La stessa “isola” ospiterà attività proposte dai principali progetti attivi sul tema della promozione della fruizione culturale già dalla prima infanzia come Nati per Leggere (con gli Ambasciatori di Storie), Nati con la Cultura (con il Passaporto Culturale), Nati con la Musica (coccole in musica).



“È importante sottolineare come la Festa della nascita non sia semplicemente un evento, ma l’esito di un processo di collaborazione che in questi primi mesi dall’anno ha coinvolto attivamente, con incontri periodici, i soggetti partecipanti al progetto Cultura 0/6 – concludono gli organizzatori – . Rispetto allo scorso anno abbiamo deciso di inserire un sottotitolo che per noi è molto significativo: una festa per crescere insieme. L’intero percorso di creazione dell’evento, infatti, si sta rilevando fondamentale per rafforzare sempre di più il senso di appartenenza, di coinvolgimento e la capacità di coprogettazione della nostra comunità di pratica”.



Il programma completo della giornata sarà consultabile sul sito del Comune di Cuneo, nella sezione dedicata al progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” (cliccando qui).



La Festa della Nascita a Cuneo si inserisce nel programma di sistema nazionale ideato da Cultural Welfare Center e sviluppato in collaborazione con Abbonamento Musei, Fondazione Medicina a misura di donna.