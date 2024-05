Inaugurazione della nuova sezione Lega di "Busca e valli", territorialmente molto estesa

Venerdì 17 maggio sarà inaugurata a Busca la nuova sezione del partito politico Lega e per l'occasione verrà organizzato un incontro alle ore 18,30 presso il Caffè di Città in via Umberto I 86 a Busca, alla presenza del Senatore Giorgio Maria Bergesio, dell'assessore alla Sanità regionale Luigi Genesio Icardi e degli altri candidati alle elezioni regionali del Piemonte. Oltre al candidato Luigi Genesio Icardi saranno presenti gli altri candidati Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso, Simona Giaccardi, Katia Manassero. La nuova sezione della Lega Busca e valli avrà un'estensione territoriale enorme. Comprenderà Busca, la Valle Maira fino ad Acceglio, alcuni comuni limitrofi a Busca, altre vallate adiacenti a Busca. Il Dottor Eros Pessina, imprenditore, vicepresidente nazionale di Aises, scrittore poeta e cantautore, impegnato nella cultura a livello nazionale, sarà il nuovo Segretario referente.

"Siamo soddisfatti di questa apertura, poiché rappresenta un buon risultato del nostro lavoro sul territorio" ci dice Eros Pessina con la passione da artista e la genuinità e fascino delle parole che lo contraddistinguono.