Bra, un successo la 4ª edizione del Concorso di disegno dal vivo con l’Albero Inverso

Domenica 12 maggio l’arte è stata protagonista a Bra con la 4ª edizione del concorso di disegno dal vivo, promosso dall’associazione culturale l’Albero Inverso.



La manifestazione ha riscosso anche questa volta un ottimo successo, grazie all’organizzazione impeccabile di Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu, Mirella Ruberi e Daniela Melotti, che dal 2013 si impegnano non solo per far conoscere l’arte ai più piccoli, ma anche per promuovere e valorizzare piccoli e grandi talenti che vedono nel disegno e nella pittura una bella possibilità di esprimersi.



I partecipanti, giovanissimi e adulti insieme, armati di matite e colori, hanno disegnato gli angoli più suggestivi del Museo Civico di Palazzo Traversa, lasciandosi ispirare dal suo ricco patrimonio. Una partecipazione entusiasta, che ha coinvolto anche un pubblico interessato e curioso di vedere i lavori realizzati.



Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno ringraziato i partecipanti, gli sponsor e l’amministrazione comunale, per quest’importante evento che sicuramente contribuirà ad incrementare nelle nuove generazioni l’affezione per l’arte, vista come interessante opportunità di crescita.



Gli elaborati prodotti sono stati valutati da una giuria qualificata, composta da Giovanni Botta (artista), Fabrizio Gandino (scultore), Silvia Gullino e Giovanni Foresti (giornalisti), Marina Isu (docente di arte) e Paola Marengo (Albero Inverso).



Il bel pomeriggio si è concluso tra gli applausi, con la consegna degli attestati di partecipazione e dei premi a: Caterina Nocentini; Martino Repetto; Caterina Dmitrovska; Gabriella Dutto; Alice Rozio; Nicoletta Rozio; Aicha Toure; Mike Prounoiu; Irina Dumitrache; Marco Milanesio; Laila Lagdani; Mariachiara Negro (premio cornice); Flippo Calosso; Eleonora Morra; Alissa Ndreka; Francesca Ellena; Cristina Ellena; Adele Medea Federica; Silvio Montanaro; Valerio Montanaro; Bianca Mariuzzo; Giacomo Saccato; Eduard Gordiciuc; Beatrice Ponzio; Matteo Ambrogio; Sofia Perlo e Giulia Saponaro. Bravi tutti.