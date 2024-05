Come si tutela il valore agronomico in un disciplinare? Un convegno darà le risposte ad Alba

Un incontro di approfondimento per addetti ai lavori: si intitola "Dop & Igp. L'origine, oltre la denominazione. Come tutelare in un disciplinare di qualità il valore agronomico. Umano, storico e sociale di un prodotto agricolo; cioè la sua origine e l'anima del suo legame con il territorio.

La mattinata di discussione, che ha un programma molto variegato, si svolgerà sabato 15 giugno ad Alba, dalle 09.30 alle 13, presso la sede Aca in piazza San Paolo 3. Dopo i saluti istituzionali delle autorità, delle associazioni di categoria e dei consorzi di tutela, si passerà all'approfondimento, articolato in tre momenti.

Il primo argomento trattato sarà "L'inquadramento agronomico scientifico: come il territorio influisce sulle caratteristiche dei prodotti". Interverrà la professoressa Cristiana Peano, ordinario di arboricoltura all'Università degli studi di Torino.

Il secondo momento sarà dedicato a un tema specifico "Dal territorio al disciplinare: come si può trasfondere 'il territorio' (storia, cultura, tradizioni caratteristiche) nell'atto amministrativo (cioè, il disciplinare) che disciplina la denominazione protetta". Ne parlerà l'avvocato Serena Dentico, esperta di diritto amministrativo e diritto agroalimentare.

L'ultima parte sarà dedicata al procedimento per la registrazione delle denominazioni (e per la modifica dei disciplinari): come le peculiarità territoriali e locali possono essere valorizzate anche in sede europea (al fine di ottenere la tutela, cioè la registrazione). A intervenire Riccardo Brocardo, Regione Piemonte, responsabile del settore valorizzazione del sistema agroalimentare tutela della qualità.

La sintesi e la chiusura dei lavori saranno affidate all'avvocato Vittorio Barosio, già ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Torino, avvocato del Foro di Torino. A introdurre e a moderare i lavori ci sarà l'avvocato Roberto Ponzio, del Foro di Asti.