Posato il guard rail per moto in ricordo di Manuele Giubergia, ma la raccolta fondi continua

Da questa mattina, martedì 14 maggio, il Ponte del Sale, che collega Vignolo a Borgo San Dalmazzo, è più sicuro per i motociclisti.

Dopo la posa delle nuove barriere da parte dei tecnici della Provincia, è stato installato il DSM, Dispositivo Salva Motociclisti in ricordo di Manuele Giubergia. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Borgosegnaletica Srl di Borgo San Dalmazzo.

Una giornata da segnare sul calendario per Francesco Fasanelli che proprio dalle pagine del nostro giornale aveva lanciato un appello per far installare il DSM in quella maledetta curva in discesa in cui perse la vita l'amico e collega Manuele Giubergia. Era la sera del 21 agosto 2022. Manuele, 35 anni di frazione Ronchi, era in sella alla sua moto, assieme ad una ragazza che, fortunatamente, si è salvata. Lui invece non ce l'ha fatta. E' morto dopo lo scontro con il guardrail del Ponte del Sale, teatro di numerosi incidenti. Un tratto di strada di competenza provinciale.

“Vorrei che Manuele non fosse morto invano”, ci aveva detto Francesco Fasanelli. Il suo appello aveva da subito richiamato l'interesse del presidente della Provincia Luca Robaldo e il sostegno dell'associazione culturale Strade da Moto.

A novembre 2023 l'incontro in Provincia tra Luca Robaldo e il presidente dell'associazione Mario Giachino: l'ente ha accettato di sostituire il guardrail esistente con uno più lungo e, soprattutto, predisposto all'installazione del Dispositivo Salva Motociclisti, lasciando all'associazione l'onere del suo acquisto e installazione. A marzo di quest'anno è partita la raccolta fondi che è ancora in corso.

Non è ancora stata raggiunta la cifra totale necessaria, ma si è deciso di procedere comunque all'installazione del DSM, confidando nella generosità di tutti, motociclisti e non.

È possibile apportare il proprio contributo, anche piccolo, all'indirizzo https://stradedamoto.it/RaccoltaFondi

Chi non avesse dimestichezza col web può effettuare un bonifico, con causale "DSM Manuele" sul conto corrente intestato all'Associazione Culturale Strade da Moto APS, IBAN: IT 05 P0 8 45010 20100 0000023770.