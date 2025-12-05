 / Viabilità

Viabilità | 05 dicembre 2025, 17:56

Brossasco: dalla Fondazione CRT 21.000 euro per il ripristino della frana lungo la strada del vallone di Gilba

Il municipio di Brossasco (foto pagina fb Comune di Brossasco)

Il Comune di Brossasco ha ottenuto un contributo di 21.000 euro nell’ambito di un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, destinato al completamento degli interventi di ripristino della frana lungo la strada del vallone di Gilba. 

Si tratta di un passaggio importante: dopo le opere urgenti eseguite per garantire la sicurezza e il transito, ora sarà possibile procedere con le rifiniture e con il consolidamento definitivo del tratto, così da mettere in ordine un punto critico che attendeva una sistemazione completa.

L’amministrazione comunale sottolinea come questo risultato derivi da un lavoro costante di ricerca di opportunità e contributi pubblici, che negli ultimi anni ha permesso di sostenere numerosi interventi sul territorio. Un impegno quotidiano, fatto di progettazione, attenzione ai bandi e capacità di cogliere le occasioni utili alla comunità.

Il sindaco Paolo Amorisco dichiara: “Questo contributo conferma la linea che stiamo seguendo: lavorare in modo continuo per intercettare risorse che ci permettano di mantenere e migliorare le nostre infrastrutture. Interventi come questo non sono mai semplici, ma quando arriva un sostegno concreto significa che la strada è quella giusta e che l’impegno dell’Amministrazione trova riscontro nei fatti.”

cs

