Una guida ecologica è possibile

Chi ha detto che per legare l’aspetto ecologico alle nostre automobili bisogna ricorrere per forza alle auto elettriche? È possibile una guida ecologica anche con le vetture tradizionali? Assolutamente sì, basta tenere in considerazione alcuni aspetti riguardo l’automobile come la sicurezza, i valori, evitando una guida sbagliata e tenendo velocità sempre adatte. Così ci sarà meno sprechi di carburante a favore della sostenibilità. Massima attenzione all'aspetto degli pneumatici, servirà un controllo periodico per avere un controllo totale della vettura.

Prudenza alla guida, anche per l’ambiente

Si fa tanto parlare dei diversi aspetti che possono contraddistinguere la guida. Certamente la sicurezza che va sempre messa al primo posto: bisognerà essere sempre responsabili e non mettere mai in pericolo la propria vita e nemmeno quella degli altri. Controllare spesso lo stato dell’automobile quindi, oltre che avere sempre prudenza, si rivelerà determinate. Pensiamo ad esempio allo stato degli pneumatici che reciteranno un ruolo fondamentale per la stabilità della macchina, anche sulla pioggia e nei periodi più freddi, assicurando stabilità e sicurezza. Ne tratteremo più avanti.

Usura dell’auto nociva per la sostenibilità

Tuttavia, è anche giusto posare la nostra attenzione all’aspetto ecologico della guida. Sì, perché guidare in maniera attenta, consapevole e sicura evitando sprechi sarà un modo importante anche per la avanguardia dell’ambiente. Si può attivare un risparmio quando si è dietro ad un volante? Assolutamente sì, ne trarranno vantaggio le emissioni, l’usura della macchina stessa e come abbiamo detto in precedenza anche la sicurezza. Maggiore rispetto dell’ambiente, un imperativo che molte case automobilistiche hanno messo come primo obiettivo ma che deve essere tenuto in considerazione anche da chi quell’automobile la guida.

Eco-driving mette come obiettivo la riduzione delle emissioni

Sarà una guida ecologica detta anche eco-driving. Già il “semplice” risparmio del carburante porterà ad una guida più attenta con una importante riduzione delle emissioni e anche degli incidenti. Sono aspetti che spesso diamo per scontati ma che invece dobbiamo tenere sempre in grossa considerazione. Non bisognerà mai dileticare quindi che la sicurezza alla guida può anzi deve esser accompagnata da un’idea di guida ecologica. Ci avevate mai pensato? Tuttavia la rete può aiuatre in questo senso con suggerimenti interessanti: altri consigli ecologici per gli autisti su mammebio.it

Diminuire la velocità evitando strade più lunghe

Vediamo qualche dato che forse può farci comprendere meglio quanto detto fino a questo momento. Mantenere uno stile di guida lineare ad esempio contribuisce a limitare il consumo di carburante. Come? Evitando le brusche frenate e le violenti accelerate. Anche la velocità incide chiaramente per gli incidenti ma anche per la sostenibilità: se il limite in autostrada è 130 km/h voi provate ad andare a 110 km/h. Ancora, chi non usa oggi alla guida il navigatore? Utilissimo per cercare e trovare luoghi da raggiungere. Ebbene scegliendo il percorso migliore (evitando magari curve eccessive e troppi incroci così come il traffico) si favorirà la

Dispositivi satellitari che “suggeriscono” un tipo di guida migliore

Spesso è la stessa tecnologia ad aiutarci in questo senso. Si pensi a tutti quei dispositivi satellitari montati sulle automobili che controllano lo stile di guida, consiglia su efficienza e sicurezza, registra parametri sullo stile di guida e registra i diversi dati. Attenzione anche alla marcia che utilizzate durante la guida: qualora lo facciate nella maniera sbagliata ecco che il motore andrà su di giri e non ci sarà nessun risparmio sul carburante, al contrario si rischia l’usura del motore stesso.

Alleggerite lauto e alzate i finestrini in corsa

Poi due aspetti interessanti che possono allo stesso modo incidere sui consumi: non caricare troppo il veicolo e alzate i finestrini quando si superano i 100 km/h. Nel primo caso bisognerà sapere che per ogni 100 kg di carico della macchina ci sarà un 5% in più di consumo. Nel secondo caso l’aria che entra nell’abitacolo incide sull’aerodinamica aumentando il consumo del carburante. Insomma, se la velocità del viaggio aumenta tirate su i finestrini utilizzando magari l’aria condizionata.

Gli pneumatici contribuiscono alla guida ecologica

Capitolo pneumatici. La loro stabilità come immaginabile è assolutamente importante. Dalla loro performance dipendono alcuni aspetti come l’aderenza al manto stradale, la sterzabilità dell’auto, comfort e anche consumo del carburante. Tutti questi fattori possono intervenire sull’aspetto della sostenibilità. Anche il controllo della pressione si rivelerà imprescindibile insieme al bilanciamento. Le gomme devono essere conservate con cura e sostituite a seconda della stagione. Se doveste avere problemi di foratura nessuna preoccupazione, ci sono dei prodotti specifici. Maggiori informazioni sull'uso dello spray antiforatura per pneumatici su auto-doc.it

Poche e semplici accortezze, maggiore sicurezza e sostenibilità

Non ci rassegniamo dunque, avere una guida ecologica si può anche senza ricorrere per forza alle auto elettriche che in tutta onestà hanno dei prezzi spesso furi la portata di molte famiglie. Poche accortezze da mettere in pratica sulle nostre auto e anche noi potremo dire di contribuire ad un ambiente più pulito. Sicura e sostenibilità possono andare di pari passo, un binomio che potrebbe caratterizzare sempre più persone visti i dati del numero delle vetture presenti ogni giorno.