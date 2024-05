Saluzzo, i bambini del Regina Margherita alla scoperta dei mestieri

Sta per concludersi il progetto annuale all'asilo Regina Margherita: "Alla scoperta dei mestieri". Le ultime uscite didattiche alla scoperta delle professioni di oggi e di un tempo che lasciano i bambini sorpresi e stupiti al vedere ad esempio come lavora l'arrotino, in un quartiere della nostra cittadina. Un mestiere che può sembrare "strano" nel mondo tecnologico odierno, ma allo stesso tempo utile.

E poi il servizio della Croce Rossa italiana, nello specifico la Croce Rossa di Barge, che grazie al disponibilissimo personale ha spiegato ai bambini come dare i primi soccorsi in caso di necessità.

All'iniziativa hanno anche partecipato i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, che con l'associazione "Pompieri del Monviso" hanno proposto alcuni video istruttivi sui pericoli ai quali tutti siamo esposti e in seguito hanno spiegato ai bimbi le dinamiche dei loro interventi quando necessario per il bene della comunità.