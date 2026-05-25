Cuneo: inaugurato nel quartiere San Paolo "Free Space", terminato l'intervento di riqualificazione

Domenica 24 maggio nel quartiere San Paolo a Cuneo, è stato inaugurato Free Space, uno spazio aperto alla comunità oggetto di un intervento di riqualificazione. L'evento si è inserito nella festa di fine anno sportivo dell'ASD Oratorio San Paolo, associazione sportiva parrocchiale, affiliata al Centro Sportivo Italiano, che quest'anno celebra i 30 anni di fondazione.

Proprio la presenza di varie realtà che operano nel quartiere San Paolo e che da anni lavorano in sinergia credendo in una comunità educante capace di sostenere, educare ed accogliere i bambini, i giovani e di conseguenza le loro famiglie, ha portato alla realizzazione del progetto che ha previsto la riqualificazione di un luogo adiacente gli impianti sportivi e la Chiesa Parrocchiale che fino ad oggi era privo di identità. Prima di tutto sono state abbattute le barriere architettoniche che impedivano l'accesso agli impianti sportivi agli utenti diversamente abili, è stata predisposta una fontana, utilissima durante le attività estive e sportive, è stata smantellata la precedente illuminazione a favore di lampioni alimentati ad energia solare e sono stati installati due tavoli da tennis tavolo permanenti. Per rispondere alle esigenze di gruppi di giovani e di persone più avanti negli anni è stato costruito un campo di petanque regolamentare per favorire la socializzazione e l'attività fisica anche dei meno giovani.

L'opera è stata oggetto di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, un sostegno importante che ha valorizzato l'azione progettuale che l'ASD Oratorio San Paolo e la Parrocchia di San Paolo hanno messo in campo per offrire al quartiere e alla città uno spazio libero, confortevole e adatto a svolgere l'attività fisica con tempi meno strutturati e più liberi.

Al momento inaugurale il Professor Carlo Mario Fedeli, rappresentante della Fondazione CRC, insieme al Presidente dell' ASD Oratorio San Paolo, Davide Orsi, hanno proprio sottolineato l'importanza di essere una comunità che vive il quartiere, si impegna ad offrire occasioni di incontro, partecipa secondo i propri carismi ad offrire spazi e risorse per il benessere e l'inclusione. La grande partecipazione di giovani famiglie alla festa è segno che il desiderio di camminare insieme anche attraverso lo sport di prossimità è forte e che la presenza di una Associazione sportiva che offre l'opportunità di praticare calcio, pallavolo, tennis tavolo in quartiere, a km zero è un valore aggiunto.