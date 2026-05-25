Al via il corso per Guardiaparco nella sede del CAI di Cuneo, nel territorio del Parco delle Alpi Marittime

Il 4 giugno 2026 a Cuneo, nel territorio del Parco delle Alpi Marittime, prende avvio il corso per operatore formato per le Aree Protette - corso base per Guardiaparco.

Organizzato da Parchi e Riserve (www.parchieriserve.org) nell'ambito delle attività del Sistema Nazionale Federparchi, il corso combina formazione teorica ed esperienza pratica, affrontando temi centrali per chi intende lavorare nel mondo delle aree naturali protette: monitoraggio ambientale, conservazione della biodiversità, gestione della fauna selvatica, comunicazione ambientale, normativa europea, Direttiva Habitat, sicurezza territoriale e attività di supporto amministrativo nella tutela delle aree protette.

Il programma didattico è articolato in 8 giornate formative (4, 5, 6, 7 - 11, 12, 13, 14 giugno 2026) con docenti altamente qualificati, tra i quali tecnici faunistici e forestali, veterinari, Direttori e Capi Guardiaparco dei principali Parchi Nazionali, tra i quali il Parco del Gran Paradiso, delle Foreste Casentinesi e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e da Ufficiali superiori già comandanti provinciali dei Carabinieri Forestali.

Il corso fornisce competenze specifiche che possono essere spese non solo per l’accesso ai concorsi e per la preparazione agli esami di questi ultimi ma anche per lo svolgimento di attività lavorative in forma individuale o attraverso la costituzione di imprese, società, associazioni o cooperative per i servizi in outsourcing a supporto di Enti Parco, Organizzazioni e imprese pubbliche e private delle Aree Protette.

Il programma didattico completo e altre informazioni sono disponibili sul sito www.parchieriserve.org

Info e iscrizioni: segreteria@parchieriserve.org oppure 347 4913924 - 346 5419847