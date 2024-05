"Grazie all'ematologia di Cuneo per l'umanità e la tenacia dimostrata per il nostro Marco"

Vorremo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti per tutto quello che l’equipe del reparto ha fatto per il nostro caro Marco, per la loro umanità e tenacia, che hanno dimostrato nei quasi due mesi di ricovero in reparto. A tutti i medici, in particolare modo il dott Rapezzi, la dott.ssa Castellino, dott. Mattei, dott.ssa Grasso, la coordinatrice Cavallero, tutti i medici, gli infermieri, OSS e il CAS, in particolare modo Giusy. Grazie davvero di cuore a tutti, Althea e Benedetta.