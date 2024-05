Denina Pellico Rivoira, lezione sull'età dei totalitarismi del professor Paolo Burzio

Nella mattinata del 15 maggio il prof. Paolo Burzio, docente del Liceo Bodoni in pensione da qualche anno, ha tenuto alla classe VC RIM dell'Istituto Denina Pellico Rivoira, una lezione sull'età dei totalitarismi, parte del programma di storia che offre diverse occasioni di collegamento con eventi di attualità.

Burzio non ha mai realmente abbandonato l'insegnamento dal momento che negli ultimi anni ha partecipato, come volontario, a diverse iniziative culturali organizzate sul territorio proponendo lezioni tematiche a Unitre, sezioni carcerarie, iscritti al sindacato C.G.I.L. e partecipando attivamente al progetto Attiviamoci, un innovativo doposcuola fatto per ragazzi e ragazze saluzzesi che, grazie all’impegno di volontari, insegnanti ed educatori ogni pomeriggio si ritrovano all'oratorio Don Bosco per studiare, imparare e divertirsi.

Durante la lezione il professore ha affrontato in modo critico e approfondito i regimi totalitari che hanno interessato la storia del '900: fascismo, nazismo e stalinismo, ma anche la Spagna di Franco, l'Ungheria di Horthy e altri esempi analizzando gli aspetti storico culturali che li riconducono a un regime dittatoriale e attualizzandone molte caratteristiche.

Un supporto per la preparazione degli studenti della quinta in vista della ormai prossima maturità.