Ottimo successo del corso HACCP per i gestori dei circoli ACLI

Si è svolto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio presso la sede di Piazza Virginio 13 a Cuneo, il corso HACCP per gestori di circoli ACLI, tenuto dai due tecnici dell’ASL CN 1, i dottori Luchese Valerio e Renato Garro.

Al corso hanno partecipato 18 circoli per un totale di 24 persone iscritte, che hanno conseguito un attestato utile e spendibile nell’ambito della preparazione e somministrazione di cibi e bevande.

Infatti i temi toccati durante le due lezioni pomeridiane di 4 ore ciascuna sono stati la sicurezza alimentare, la legislazione e le normative generali, con particolare attenzione alla legge regionale 852/2004, e nella seconda parte, tossicologia, malattie trasmesse dagli alimenti, temperature e igiene, lavorazioni e manipolazioni degli alimenti, requisiti strutturali dei locali.

Le lezioni hanno catturato l’attenzione gli utenti, che hanno compartecipato attivamente ed espresso la soddisfazione di aver risolto molti dubbi e appreso dai due relatori informazioni utili e precise, grazie alla loro competenza, preparazione e chiarezza di esposizione.

Il presidente delle ACLI cuneesi Elio Lingua è intervenuto sottolineando l’importanza del “gestore” di un circolo, che è colui o colei che ha il contatto diretto con gli associati ed è, come il presidente, una figura, di riferimento per i soci. Ha anche presentato la possibilità in futuro di possibili collaborazioni per questo tipo di formazione con gli istituti scolastici alberghieri della nostra provincia.

Sono intervenuti anche il direttore provinciale Loris Marchisio che ha presentato tutti i servizi offerti dalle ACLI di Cuneo nella sede di città e negli uffici provinciali, dal Patronato, al CAF, al Centro Turistico, all’Unione Sportiva, ai servizi assicurativi, di volontariato e di sportello per consumatori, famiglia, scuola e altro.

Il coordinatore di segreteria Marco Dalmasso in apertura del corso ha ricordato che questo tipo di formazione, erogata da ACLI Cuneo da oltre vent’anni, è molto importante per gestori e associati e consente un’adeguata gestione dei circoli in sicurezza, con le dovute conoscenze normative e competenze pratiche.