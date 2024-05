Un concerto per suggellare il gemellaggio tra Archimedia Saluzzo e Archi Lab Pacinotti

Due realtà che si fondono. Archimedia Saluzzo e Archi Lab Pacinotti insieme per un concerto ispirato alla musica di Stranger Things.

Due concerti, uno a Torino e uno a Saluzzo, per suggellare il gemellaggio tra due formazioni orchestrali: la consolidata orchestra d'archi giovanile della Scuola APM "Archimedia" di Saluzzo, fondata nel 2016, e il neonato laboratorio di orchestra d'archi "Archi Lab" dell'Istituto Comprensivo "Pacinotti" di Torino.

Sotto la guida del prof. Antonio De Crudis, oltre 30 orchestrali si esibiranno insieme sullo stesso palco per omaggiare la musica degli anni '80, raccontata attraverso le suggestioni della serie televisiva Netflix "Stranger Things".

Da qui prende origine il titolo del concerto "Stranger Strings - musica anni '80 dal Sottosopra".

Gli appuntamenti sono per giovedì 30 maggio alle ore 21.00 presso Spazio Pro - Teatro Divina Provvidenza, in via Asinari di Bernezzo 34 a Torino, e sabato 1° giugno alle ore 18.30 presso i Giardini della Scuola APM, Saluzzo.

Per informazioni Scuola APM, tel. 0175.47031 - apm@scuolaapm.it