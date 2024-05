Fie & Fiöi Volley Busca: stagione di sacrifici che l’Under 18 ha saputo affrontare al meglio

Una stagione di sacrifici quella dell’Under 18 del Volley Busca. Seppur in difficoltà numerica, le Fie della MC 1933 Sedamyl Busca, allenate da coach Leonardo Dovetta, hanno dimostrato di avere tanta determinazione e attaccamento alla squadra.

Nella regular season hanno riportato 5 vittorie e 5 sconfitte, chiudendo al 6° posto territoriale e accedendo così prima al Girone 5°-11° posto, dove hanno conquistato 8 punti e successivamente dominando il Girone 7°-11° posto davanti a P.g.s. El Gall, Asd Centallo Volley, Volley Cherasco e New Volley Asti.

«La stagione si è conclusa con un importante 7° posto, soprattutto essendo il nostro un gruppo di 8 ragazze alle quali si aggiungono per le gare due atlete dell’Under 16. Inoltre era il primo anno che le atlete giocavano insieme, perché tutte provenienti da altre realtà sportive. E’ stato fatto un grande lavoro a inizio anno per arrivare ad avere una linea tecnica comune, oltre alla sintonia del gioco. Un percorso ricco di sacrifici, dove le ragazze sono state molto brave ed affamate d’apprendere e migliorare, rendendosi sempre disponibili e spesso propositive nell’implementare il carico di lavoro. Tutto questo ha fatto sì che si affiatasse sempre di più il gruppo; in certe situazioni ha fatto la differenza, lo spirito e l’unità hanno avuto la meglio sui centimetri mancanti. Il gruppo sta tuttora lavorando in palestra perché vuol migliorare e quindi non posso che essere soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare in questa stagione» - coach Leonardo Dovetta.

Under 18 MC 1933 Sedamyl Busca: Bollati Sara, Bollati Greta, Cavallo Caroline (L), Eandi Elena, Ferrua Arianna, Garino Melissa, Musotto Giulia, Re Carlotta (K), Rinero Marianna, Tomatis Agnese.

I Allenatore: Leonardo Dovetta