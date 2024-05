Bra, comune virtuoso per la raccolta differenziata: nel 2023 la percentuale è stata del 91,4%

In questi giorni il consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti, Coabser, nel corso dell’annuale assemblea, ha comunicato ai Comuni soci i dati relativi alla raccolta differenziata ed ai chilogrammi pro capite prodotti nelle diverse realtà che compongono l’organismo territoriale.

Ancora una volta Bra è risultato uno dei Comuni più virtuosi, facendo registrare il 91,4% di raccolta differenziata (21 punti oltre l’obiettivo assegnato dal piano di sub ambito per il 2025 ma anche 9 punti sopra l’obiettivo richiesto dalla normativa per il 2035) ed una quantità di rifiuti indifferenziata pro capite prodotta pari a 56 chili (-70 chilogrammi rispetto all’obiettivo 2025 e 34 in meno della produzione da contenere al 2035), minimo storico per la città.

Numeri questi che pongo Bra ai vertici consortili, assicurandosi il primato sulla produzione di indifferenziato pro capite appena sotto il comune di Castiglione Falletto sulla percentuale di differenziata (91,5%), nell’ambito di un consorzio che si è confermato sul podio in Piemonte per risultati raggiunti, con numeri che pongo la realtà di Langhe e Roero al terzo posto in valore assoluto.

La virtuosità registrata nel 2023 è divenuta oramai una costante in questi anni, con dati di raccolta differenziata attorno al 90% e un progressivo calo dei chili prodotti pro capite, trend che ha avuto innesco nel 2019 con l’attivazione del nuovo sistema di raccolta a “sacco conforme”.

Bra da alcuni anni è regolarmente premiato quale “Comune riciclone” da Legambiente, ottiene il riconoscimento “Spighe verdi” e, proprio nel 2023, ha ottenuto il primo premio “Ride green” per la tappa Bra-Rivoli del Giro d’Italia, come miglior sede di tappa della corsa rosa nella gestione rifiuti, oltre a ad ottenere numeri record anche per quanto riguarda la gestione delle proprie manifestazioni, Cheese in testa.