"Alba Città per vivere" presenta la lista a sostegno del candidato sindaco Alberto Gatto

Il gruppo di candidati della lista "Alba città per vivere"

La lista "Alba Città per vivere" si presenta e presenta alla cittadinanza la squadra a sostegno del candidato sindaco Alberto Gatto: l'appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle 21, presso la sede del Comitato elettorale in corso Piave 56. Oltre ad Alberto Gatto sarà presente anche il consigliere regionale Pd Maurizio Marello.