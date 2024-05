Valdieri, riapre al traffico la strada che sale al Pian della Casa del Re

Domani mattina, sabato 25 maggio, riapre al traffico la strada comunale che da regione Terme di Valdieri sale al Pian della Casa del Re, che finora era transitabile solo fino al Gias delle Mosche.

Soddisfatto il sindaco Guido Giordana: “L'amministrazione, sempre molto sensibile al tema della viabilità, si è occupata della messa in sicurezza. Poi faremo altri interventi sulla strada che conduce al Valasco. I lavori sono stati fatti in collaborazione con l'Ente Parco Alpi Marittime, nell'ottica di sinergia per il territorio. Chiediamo comunque agli utenti di fare la massima attenzione”.

La strada era già stata aperta sabato 11 maggio fino al Gias delle Mosche, con rimozione della neve da parte della squadra tecnica comunale.