Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via G.B. Gandino, via Vittorio Emanuele II e via Veneria

Nuovi interventi temporanei sulla viabilità cittadina. A partire da lunedì 17 giugno e fino alla fine dei lavori è previsto un divieto di transito e di sosta nel tratto di via G.B Gandino compreso tra viale Risorgimento e via Vittorio Emanuele II per consentire lo svolgimento di lavori di scavo per conto 2i Rete Gas. Il divieto non si applica ai residenti (ord. 243/24).

Sempre a partire da lunedì 17 giugno viene introdotto un divieto di transito dalle 7,30 alle 18 in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Veneria e il civico 320, per lavori di scavo per conto dell’Enel. Anche in questo caso il divieto non si applica ai residenti (242/24).

Senso unico alternato invece nei pressi della chiesa della Croce (in via Vittorio Emanuele) dalle 6 alle 20 di lunedì 17 giugno fino al termine dei lavori.

Infine, a partire dalla medesima giornata del 17 giugno entrerà in vigore un divieto di transito dalle 7,30 alle 18 in via Veneria e via San Germano per un nuovo intervento per conto dell’Enel. I residenti nelle vie interessate, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia solo per accedere a luoghi privati di sosta (ord. 239/24).