Fiera delle Terre Rosse di Ceresole D'Alba

Venerdì 31 Maggio, sabato 1 e domenica 2 Giugno torna la Fiera delle Terre Rosse, un evento straordinario che celebra la ricchezza culturale, la tradizione e la cultura del territorio del Roero che si affaccia verso il Pianalto di Poirino caratterizzato dalla presenza di terre dure e argillose che regalano una enorme ricchezza di qualità e di eccellenze.

La Fiera delle Terre Rosse offre un'opportunità unica di esplorare le molteplici sfaccettature di queste terre, immergendosi nelle sue eccellenze agricole e artigianali, esplorandone la cultura e la storia e scoprendo le più recenti innovazioni. Anche questa settima edizione della Fiera permetterà ai visitatori di conoscere l’artigianato locale e le delizie culinarie tradizionali: ogni angolo della Fiera è un'esperienza da vivere e da esplorare che permetterà di gustare le eccellenze agroalimentari del Distretto del cibo del Roero come gli asparagi, la Tinca Dop, le fragole, i peperoni, i biscotti pampavia, il miele, la salsiccia di Bra e le carni bovine di razza piemontese che vedono nel Distretto del cibo del Roero, a cui sarà dedicato un workshop e negli gli appuntamenti gastronomici nel padiglione della Fiera in piazza Caccia, una vetrina e un mezzo di valorizzazione e promozione.

Con i laboratori “Lo sai come si fa?” si potranno scoprire direttamente dagli apicoltori come si produce il miele e dai pasticceri Ceresolesi come si impastano e cuociono i Pampavia . Sarà possibile partecipare alla suggestiva visita alle peschiere di cascina Italia dove all’ alba di domenica 2 Giugno con le prime luci del sole si potrà conoscere l’habitat della tinca, scoprire come avviene la sua pesca con il Rabast e, al termine, gustare una colazione contadina in riva alle peschiere

Domenica 2 Giugno la presenza folkloristica degli sbandieratori farà da contorno alla trebbiatura e al raduno di trattori d’epoca mentre i collezionisti potranno immergersi nella mostra dedicata ai mattoncini Lego nel salone del muBATT.

Gli amanti della storia e dell’ arte potranno visitare il muBATT e il MIDA oltre che accedere alle chiese barocche dedicate a San Giovanni Battista e a San Bernadino, al cortile del castello e gli affreschi della Madonna del Buontempo ospitati nel Palazzo Comunale per conoscerne la ricchezza artistica.

La Fiera delle Terre Rosse sarà anche il momento in cui, alle ore 11:30 di sabato 1 Giugno, sarà presentato, dopo l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione, un piccolo ”gioiello” come la chiesa della Madonna della Neve delle Cabasse che entrerà a far parte del percorso del Sentiero della Battaglia di Ceresole d’Alba. Non mancheranno, come sempre, le occasioni per ascoltare buona musica in piazza, con il concerto di ABC BAND sabato 1 Giugno, e divertirsi in per scoprire le attività e i progetti delle scuole, dal micronido “Zucchero Filato” alla scuola secondaria, del centro giovani e della Biblioteca civica.

Per finire chiusura in bellezza Domenica 2 Giugno alle ore 23.00 in via Artuffi un grande spettacolo pirotecnico.