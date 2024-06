Priero: gli AIB del distaccamento 12 bis al lavoro sulla vasca anticendio

Sabato 15 giugno, in frazione Campetto nel Comune di Priero le squadre A.I.B di Priero e Ceva appartenenti al distaccamento 12 bis hanno svolto un esercitazione, utile a crea una sinergia tra le varie squadre, con l'occasione è stata fatta manutenzione alla vasca antincendio presente in loco con la conseguente pulizia dell'area adiacente e al suo interno, intervento neccessario per permettere il giusto avvicinamento e il pescaggio dell' acqua da parte dei mezzi aerei in caso di un intervento per incendio boschivo.