Bra, i disegni dei nonnini della residenza Francone diventano una mostra (FOTO)

Picasso diceva: «Ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino». Per lui l’infanzia era la parte più creativa della vita di un uomo ed è con questo spirito che la residenza Francone di Bra ha aperto le sue porte all’arte. Lo ha fatto sabato 25 maggio attraverso l’esposizione dei disegni realizzati dai nonnini residenti, frutto di una vera e propria passione.

Il progetto “Vita nell’arte” parte da lontano ed è stato curato dai pittori braidesi Francesca Semeraro e Franco Gotta, insieme all’autore Pino Berrino e alla psicologa Elisa Caffa, coinvolgendo anche i piccoli alunni della scuola Primaria Principessa Mafalda di Savoia di Pollenzo. Un titolo, la cui scelta non è casuale: l’intento è infatti quello di richiamare il fatto che è possibile trovare l’arte anche in una Casa di riposo, così come a scuola.

Missione riuscita, come spiega Franco Gotta: «Portare la pittura all’interno di una scuola e di una struttura per anziani è stata una cosa grandiosa, perché le due generazioni hanno avuto modo di incontrarsi, dipingere insieme e guardarsi negli occhi».

Da qui un’invasione di colori con un’inaugurazione in grande stile e brindisi condiviso, tra gli autori delle opere, artisti, assistenti, parenti e un pubblico che ha applaudito ogni singolo intervento.

A fare gli onori di casa la direttrice Monika Caracuda, che si è detta felice di come l’espressione artistica abbia aiutato gli ospiti della struttura a ripercorrere momenti felici della propria vita e attraverso l’uso dei colori abbiano avuto modo di renderli vividi e di condividerli con gli altri.

«Si è trattato di un’esperienza di grande valore umano e formativo - spiegano gli organizzatori - che ha avvicinato due mondi, quello degli anziani e quello dei bambini, attraverso il dialogo e la pittura. Un modo per cucire insieme generazioni lontane e renderle più vicine».

Il successo è stato immediato, grazie al coordinamento di artisti, insegnanti e tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa. Per Francesca Semeraro «L’incontro della mano del bambino e quella dell’anziano è un’occasione straordinaria che crea un ponte tra passato e futuro». L’uno vive dell’altro ed entrambi sono fondamentali nella costruzione del presente, perché, come hanno scritto i bambini in un cartellone dedicato ai nonnini: «Noi corriamo più forte... ma siete voi ad insegnarci la strada da percorrere».

Ospiti illustri, tra cui il noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, autorità comunali con il sindaco Fogliato in testa e la partecipazione di un gruppo di cantori di Pocapaglia hanno contribuito a rendere speciale una giornata, che non si dimenticherà tanto facilmente, fatta di arte, spensieratezza e riflessione.