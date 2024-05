Giornata didattica a Castelletto Uzzone con l'Atc CN5

Una giornata didattica con cacciatori, associazioni venatorie, gruppi cinofili, pescatori, agrari e apicoltori. L'evento è stato organizzato nei giorni scorsi dall’Ambito Territoriale di Caccia CN5 a Castelletto Uzzone, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Cortemilia – Saliceto: vi hanno partecipato oltre 230 bambini accompagnati da una ventina di maestre.

Interessanti sono state tutte le dimostrazioni e spiegazioni che hanno coinvolto gli scolari delle scuole dell'infanzia e primarie, tra le quali si evidenziano: il riconoscimento delle specie presenti sul territorio, la presentazione dei cani da ferma e da seguita, identificazione diverse razze, la dimostrazione della prova di lavoro cani da ferma, l’educazione cinofila con addestratrice ENCI, la dimostrazione dell’attività di pescatori con il giovane pescatore Jacopo Marenco di soli 14 anni, la simulazione e cerca del tartufo, il riconoscimento tassidermico, la propagazione e moltiplicazione delle piante fruttifere, il mondo delle api, la falconeria con Massimo Zurletti e la sua aquila reale.

Erano presenti vari sindaci del territorio; Alessandro Risso, dirigente del settore Caccia e Pesca della provincia di Cuneo, Valerio Civallero, capo delle guardie della provincia Cuneo, rappresentanti del corpo forestale/carabinieri della stazione di Cortemilia. intervenuti anche vari personaggi politici (onorevole Francesco Bruzzone e Franco Graglia).

“Sono molto contenta e fiera di aver organizzato questa giornata - ha dichiarato Chiara Petrini, presidente Atc CN5 -. È un modo per far conoscere e vedere il mondo venatorio sotto un altro aspetto. Ringrazio tantissimo le segretarie dell'Atc CN5 Manuela Zunino e Anna Cavallero, i tecnici, il comitato di gestione. il mio vicepresidente Silvio Chionetti, il giudice cinofilo nazionale Alessandro Colinelli arrivato da Parma proprio per la giornata. Ma una ringraziamento particolare va alla Protezione Civile per l'enorme aiuto e al comune di Castelletto Uzzone. Grazie al sindaco Gabriele Molinari e alla maestra Danila che ha collaborato con noi. Infine un ringraziamento speciale alle aziende che hanno aiutato, sponsorizzando la giornata”.