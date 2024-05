Bra: un’estate di incontri letterari a Palazzo Mathis

Ogni primo mercoledì del mese, da giugno a settembre, a Bra l’appuntamento è con “Incontri a Palazzo”, la rassegna estiva di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune. Questo il calendario degli appuntamenti, tutti in programma alle ore 21 a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20), con ingresso libero:

- 5 giugno ore 21: Incontro con l’autore Ben Pastor, in dialogo con Daniela Oddenino, che presenta "La fossa dei lupi", ed. Mondadori

Renzo, Lucia, Don Abbondio, l'Innominato sono i grandi e indimenticabili personaggi de I promessi sposi… Ma cosa succede quando ce li ritroviamo davanti a tre anni di distanza dall'inizio delle loro avventure nel novembre del 1628? Che sorpresa: economicamente sistemati, in attesa di un figlio, mentre Milano si rialza dopo i disastri della peste. Andrebbe tutto bene se il loro persecutore pentito, al secolo Bernardino Visconti, non venisse assassinato nei monti sopra Lecco, in un luogo impervio dove si dà la caccia ai lupi. Perché? Qualcuno forse non gli ha perdonato le antiche malefatte? Tutto si complica nuovamente, e questa volta a causa di un'indagine affidata al giovane luogotenente di giustizia Diego Antonio de Olivares. Il sospetto aleggia dentro e fuori una Milano dai fetidi bassifondi, tra miracoli veri o falsi, attentati e vendette. Ben Pastor ci guida con mano sicura lungo le strade che portano al confine veneto, rispondendo a domande che forse avevamo fin dalla giovinezza: il pavido curato Don Abbondio ha imparato la sua lezione? Renzo è ancora impulsivo? Cosa può la giustizia dello Stato italo-spagnolo contro la violenza di un omicidio eccellente, che qualcuno forse non vuole far risolvere? Ci imbattiamo nei "bravi" restati senza impiego, nel caso criminale della Monaca di Monza, e in una signora elusiva e affascinante come Donna Polissena, in possesso di qualcosa che aiuterà un sempre più ammirato Olivares a sciogliere l'enigma. E a dirimere, per quanto possibile, il conflitto fra carne e spirito che gli fa desiderare l'amore a portata di mano, ma anche vagheggiare una vita religiosa e il martirio in terre lontane. Nella magistrale ricostruzione di Ben Pastor, vivida, potente e ironica, i personaggi manzoniani tornano in vita con una fedeltà che ce li fa riconoscere all'istante. Chiunque abbia letto I promessi sposi e si sia chiesto che cosa sarebbe potuto accadere dopo la conclusione del romanzo, tra queste pagine troverà una risposta.

- 3 luglio ore 21: Incontro con l’autore Enrico Pandiani che presenta “Naufragio”, ed. Rizzoli;

- 7 agosto ore 21: Dialoghi sul giallo. Incontro con l’autore Paolo Domenico Montaldo che presenta “Il Commissario Incantalupo. Risposta sbagliata”, ed. Yowras Editrice;

- 4 settembre ore 21: Incontro con l’autrice Cristina Rava che presenta “Dalla parte del ragno”, ed. Rizzoli.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it o prenotazione on line a questo link.