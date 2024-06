Volley Femminile – Ecco le “Fantastiche 4” che approdano in A2...Fanno festa due ex pumine

Le due ex pumine Alessandra Colzi (ph. Lencioni) e Morgana Giubilato (ph. Tenaglia Altino)

Tutto come previsto o quasi nei Play-off di B1 di volley femminile. Questa sera si è giocata l'ultima gara in programma, quella tra la FGL-Zuma Castelfranco di coach Marco Bracci e l'Energy System Catania di Tonio Jimenez. Ad aggiudicarsi la vittoria (3-0) è stata la formazione toscana, nelle cui file gioca l'ex pumina Alessandra Colzi. Castelfranco, che dunque, approda in A2, dopo aver anche conquistato la Coppa Italia di categoria.

Ieri, invece, erano giunti altri tre verdetti, con le promozioni di Centemero Concorezzo MB, Csi Clai Imola e Tenaglia Altino. Queste quattro formazioni, tra l’altro, avevano terminato il proprio girone di regular season al primo posto in classifica. In precedenza, invece, aveva ottenuto la promozione anche la Focol Legnano, terza nel girone e che dopo appena cinque giorni dal “grande salto” ha comunicato l'intenzione di mettere in vendita il titolo sportivo appena conquistato. Circostanza che ha ovviamente provocato un vespaio di polemiche.

A gioire per la promozione in A2, dunque, oltre ad Alessandra Colzi, c'è un'altra ex pumina. Parliamo di Morgana Giubilato, libero della Tenaglia Altino, che ha coronato nel migliore dei modi una stagione vissuta da vera protagonista. Complimenti a tutte le società neo-promosse, con la speranza o meglio l’augurio che possano confermare la partecipazione alla prossima serie A2. Di seguito riportiamo le 20 squadre aventi diritto all’iscrizione al prossimo Campionato di A2 e tra queste c'è ovviamente la Lpm Bam Mondovì:

SERIE A2 STAGIONE 2024/25