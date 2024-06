A giugno e luglio il Castello di Casotto aperto al pubblico anche di venerdì

Una delle residenze reali più affascinanti, situata nel Comune di Garessio (CN), in Val Casotto a 1.090 metri di quota, torna ad accogliere i visitatori.

A giugno e luglio resterà aperto anche tutti i venerdì, oltre ai tradizionali giorni di sabato e domenica con orari 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00

Il castello, che si erge sui resti di un antico monastero certosino, fu acquisito dai Savoia e trasformato in residenza di caccia da Carlo Alberto. Immerso e nascosto tra boschi secolari, in un luogo originariamente scelto per la preghiera e la meditazione, il Castello di Casotto sorprende e conquista.