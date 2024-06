Genola, fumo dal quadro elettrico della pizzeria “Della Luna”: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Genola, nella notte appena trascorsa.



Coinvolta la pizzeria e ristorante “Della Luna”, nell’area industriale sulla Ss20, il cui quadro elettrico – per cause ancora da determinare – ha cominciato a produrre una gran quantità di fumo, in uno scenario da vero e proprio principio d’incendio.



Immediata la chiamata dei proprietari ai vigili del fuoco. Il locale, in quel momento, non aveva nessun altro al suo interno.



Sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Levaldigi, in supporto ai volontari di Savigliano e Fossano: lo scenario è stato ridimensionato con prontezza, e risolto nel giro di poco tempo.