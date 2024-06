A Saluzzo l'incontro "Un'Europa possibile e praticabile"

Il 5 giugno alle ore 18 presso la sala tematica de Il quartiere di piazza Montevello a Saluzzo, si terrà l’incontro “Un’Europa possibile e praticabile”. Chiara Gribaudo, deputata e Vice Presidente del Partito Democratico e Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo e candidato al consiglio regionale, dialogheranno con Emanuele Fiano sui temi centrali del futuro europeo, con particolare attenzione alla cooperazione, alla responsabilità e alla condivisione delle sfide comuni.

Sarà una serata ricca di contenuti in cui verranno approfonditi i valori fondamentali che guidano l'Unione Europea e le prospettive per un'Europa più unita e solidale che rispecchi i valori e le aspirazioni dei suoi cittadini.

La serata è organizzata con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per una riflessione consapevole in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per dare il proprio contributo a questa importante discussione.