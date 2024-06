Elezioni a Roccabruna: chi sarà il nuovo primo cittadino?

Si voterà anche a Roccabruna l’8 ed il 9 giugno. Sono tre i candidati, Claudio Garnero, Giorgio Verutti e Livio Acchiardi, a concorrere per essere il primo cittadino di questo caratteristico paese alle porte della Valle Maira.

La lista n.1, “Insieme per Roccabruna”, ha come candidato sindaco Claudio Garnero. Con lui in squadra Sabrina Aimar, Lara Avena, Alfio Belliardo, Ugo Belliardo, Alessandro Berardo, Davide Giorsetti, Erica Nasari, Nicolò .

“La nostra lista è composta da persone concrete che vivono e amano Roccabruna - sostiene Garnero - , che hanno dimostrato di saper ascoltare la gente e mettersi a disposizione. Il programma presentato è chiaro, dettagliato e realizzabile per far si che il nostro paese sia sempre migliore e che ogni Roccabrunese sia fiero e orgoglioso di viverlo.”

La lista n.2, “Roccabruna nel cuore”, ha come candidato sindaco Giorgio Verutti.

Con lui in squadra Sara Aimar, Sandro Belliardo, Erika Bianco, Vilma Caravaggio, Carlo Comba, Claudio Galliano, Aldo Isaia, Gloria Isaia, Katia Poetto e Marco Ternavasio.

“Ho un profondo legame con Roccabruna, paese in cui sono nato e per il quale mi sono speso negli anni nei vari ambiti - dice invece il candidato Verutti -: sociale, politico e ambientale. La squadra di lavoro che porto con me in queste elezioni è molto diversificata e ciascuno saprà dare il proprio contributo alla comunità di Roccabruna.”

Lista n.3, “Insieme per crescere”, ha come candidato sindaco Livio Acchiardi.

In squadra con lui Silvio Arnaudo, Michela Arneodo, Elena Belliardo, Sara Boi, Monica Cavallo, Ombretta Giordano, Alex Lerda, Missenti Fabrizio, Olagnero Pier Angelo e Carlo Scotto.

“Ho deciso di candidarmi per mettere a disposizione di una squadra ben assortita la mia trentennale esperienza amministrativa - sostiene infine Acchiardi-. Entusiasmo, capacità di ascolto ed umiltà sono le nostre linee guida.”