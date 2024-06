Polfer Fossano, Bergesio (Lega): “Promessa mantenuta, grazie all’impegno di Ministero dell’Interno, Polizia e Amministrazione comunale”

“Esprimo grande soddisfazione per la costituzione del nuovo Posto di Polizia della Stazione di Fossano, che era atteso da tempo e che è stato messo nero su bianco e realizzato in questi due anni grazie all’impegno di tutti, Ministero dell’Interno, Polizia di Stato e Amministrazione comunale”.

Lo ha detto stamani il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, che con il sindaco di Fossano Dario Tallone ha salutato tutto il personale di polizia in servizio da oggi presso il Posto di Polizia ferroviaria inserito nella Stazione di Fossano.



A partire da oggi, lunedì 3 giugno, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha proceduto al trasferimento a Fossano del personale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato necessario per l’avvio del Posto di polizia ferroviaria, dando così attuazione al decreto del Capo della Polizia del 27 marzo scorso relativo alla costituzione del Posto di Polizia. Costituzione anticipata rispetto a quanto previsto dal decreto del Capo della Polizia di Stato del 28 giugno 2022, con cui sono state riorganizzate le articolazioni territoriali della pubblica sicurezza a livello nazionale.



L’organico del presidio fossanese, che occupa lo stabile che in precedenza ospitava biglietteria e sala d’aspetto, poi trasferite nel Movicentro, attualmente è composto da 1 Sostituto commissario, 7 Assistenti capo coordinatori e 4 Agenti, subito con orario di servizio nell’intera giornata. La dotazione del Posto di Polizia prevede, a regime, 21 unità complessive. L'inaugurazione ufficiale del posto di polizia avverrà nelle prossime settimane.

Ad annunciare, giorni fa, l’attivazione del nuovo Posto di Polizia ferroviaria era stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Senato nel corso del "question time" rispondendo a una interrogazione del senatore Bergesio.

“Oggi tagliamo un traguardo atteso ed importante per la nostra città, che si inserisce nel disegno del Governo finalizzato a potenziare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi pubblici a elevata concentrazione di persone”, ha commentato questa mattina il senatore della Lega, vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.



“L’Ufficio Polfer nella stazione di Fossano, snodo strategico delle tratte Torino-Cuneo-Ventimiglia e Torino-Savona, è presidio di sicurezza per la provincia di Cuneo e per tutto il Piemonte. Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario Nicola Molteni e il Capo della Polizia Vittorio Pisani, che hanno recepito le esigenze di sicurezza del territorio e mantenuto un impegno importante non solo verso la comunità fossanese, ma nei confronti di tutta la Granda”, ha concluso il senatore Bergesio.