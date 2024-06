Regionali, Valter Roattino (FI): "Confronto e soluzioni per agricoltori e allevatori" [VIDEO]

Confronto e ascolto per individuare i problemi, ma soprattutto soluzioni. Questo l'obiettivo di Valter Roattino, candidato alle prossime elezioni al Consiglio regionale con Forza Italia Berlusconi - Cirio Presidente, che propone un piano ambizioso per la tutela e la valorizzazione di tutta la filiera agricola.

L'obiettivo del suo progetto è quello di assicurare a tutti ascolto e confronto, superando gli ostacoli della burocrazia e garantendo ascolto in Regione.

Roattino, 64 anni, vicese, già direttore di Confagricoltura Mondovì, dove è ancora consulente, ha maturato ampia esperienza amministrativa nel Comune di Vicoforte, nell'Unione Montana e all'interno del consiglio regionale di Uncem, nonché come vice presidente dell'ATO Cuneese.

"Ho accettato la candidatura, per la quale ringrazio il Governatore Cirio e il coordinatore provinciale di Forza Italia Franco Graglia, perché il mondo agricolo mi ha dato e insegnato tanto e ora è il momento di ricambiare. - spiega Roattino - "In 42 anni di attività nel settore penso di aver maturato la giusta esperienza per portare in Regione le istanze del comparto."

"Un settore che ora si trova ad affrontare diverse difficoltà. - aggiunge Roattino - Ci sono dei mestieri fondamentali per i consumatori e il paradosso è che proprio questi si trovano in difficoltà tra costi, bassi ricavi, burocrazia e concorrenza dall'estero dove la filiera non viene sottoposta alle stesse regole.

Pensiamo alla PAC, che non dipende dalla Regione ma dall'Unione Europea, bisogna cambiare il punto di vista con il quale si guarda all'agricoltura, promuovendo la cultura del rispetto. In questo panorama dobbiamo poi affrontare due grandi emergenza quella della PSA che, per fortuna, grazie anche al lavoro della Cabina di regia provinciale e ai cacciatori, al momento non ha raggiunto la nostra Provincia, ma anche il contenimento dei cinghiali che distruggono i raccolti e dei lupi che attaccano gli animali da pascolo e da allevamento.

Vogliamo riportare l'equilibrio necessario per la sopravvivenza del settore."

"Se mi darete fiducia - conclude - in Regione non avrete solo una persona con esperienza sul campo, ma anche un amico. Nelle ultime settimane ho avuto diversi confronti con gli agricoltori, serve un confronto con loro per capire sì i problemi, ma individuare soprattutto le giuste soluzioni. Se mi darete fiducia come consigliere regionale vi faccio una sola promessa: quella di confrontarmi costantemente con il settore".

Le elezioni si terranno l'8 e il 9 giugno. Per le Regionali la scheda sarà verde. Per votare Valter Roattino barrare con una "x" il simbolo della lista e scrivere Roattino a fianco.