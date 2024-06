Bocce: Francesco Costa dell'Auxilium Saluzzo terzo nel circuito Prestige U18 del volo

Come sempre intenso il fine settimana in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo. Iniziando con la specialità volo, per gli under 18 nella seconda prova del Circuito Prestige, tenutasi a Point Saint Martin, in Valle d’Aosta, terzo posto per Francesco Costa e nei quarti eliminato di finale eliminato Matteo Macario.

Negli under 12, nel campionato di società, fase regionale della regular season, successo contro Beinettese. Dopo cinque giornate,il team saluzzese di Paolo Costa,è al comando con Enviese, Pertusio e Pro Valfenera. Iniziato lunedi 3 giugno, alla Bocciofila Auxilium un torneo notturno a coppie che si concluderà il 24 dello stesso mese.

Nella gara provinciale a coppie di categoria D, a Revello, secondo posto per Cesare Ballatore e Mauro Ardelli.

Convocazione in maglia azzurra per Serena Traversa in occasione dell’incontro amichevole femminile tra Italia e Francia che si terrà il prossimo fine settimana, a Feltre. Per la specialità petanque, nella gara nazionale a coppie di petanque ( con direzione di gara di Luciano Fiandino) che si è tenuta presso il club saluzzese del presidente Pietro Fornetti, nella competizione maschile successo per Vita Nova con Davide Cerutti e Michele Piremide ed in quella femminile con Bovesana con Giacomina Grosso e Monica Occelli.

Nei quarti di finale venivano eliminati Stefano Migliore e Pietro Vittone, e Giuseppe Martina e Silvio Oberto. Nel campionato juniores, sconfitta contro Vita Nova Savigliano.