Mondovicino ha accolto 400 mini atleti per il Memorial Valter Turco

Una bellissima domenica di pallavolo, dedicata ai più piccoli, nella giornata nazionale dello sport.

Con l’organizzazione di Lpm pallavolo Mondovì, domenica 2 giugno, il Parco Commerciale “Mondovicino” ha accolto 400 mini atleti che si sono divertiti giocando sui 21 campi appositamente allestiti per l’occasione in Piazza Cerea.

L’edizione 2024 del Master di minivolley VolleyS3 “Memorial Valter Turco” ha visto la partecipazione di 17 società affiliate al Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti: Volley Savigliano, VBC Mondovì, Rs Volley Racconigi , Asd Centallo Volley, Asd volley cherasco, Vicoforte volley Ceva, Vbc Dronero Dragons, Asd Volley Roero, Libertas Borgo San Dalmazzo, Volley Langhe A.s.d., Vbc Savigliano, Ad Pallavolo Cervere, Volley Saluzzo, Villanova Volleyball, Pgs El Gall, Vbc Caraglio, oltre che l’organizzatrice Lpm pallavolo Mondovì.

In totale sono state 84 le squadre che hanno colorato e ravvivato la prima domenica di giugno: n° 30 squadre di Volley S3 di Primo livello (2015-2016-2017), n° 40 squadre di Volley S3 di secondo livello 2012-2013-2014), oltre a 4 squadre U13 Maschile 3vs3 e 11 squadre U12 Femminile 4vs4, per un totale di 21 campi appositamente allestiti da una quindicina di volontari.

“Il nostro Comitato crede molto nello spirito promozionale dell’attività del VolleyS3. Oggi 400 bambini hanno giocato per il gusto di giocare, senza vincitori e vinti.” - spiega Paolo Bertone, Presidente Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti - "Per noi è importante permettere ai mini atleti di poter imparare il nostro sport divertendosi, creando legami di amicizie e condividendo una genuina passione sportiva con i coetanei. Proprio per questo, come ormai tradizione, abbiamo premiato tutte le bambine e tutti bambini con medaglie ricordo, fornite e personalizzate da Aime Coppe.”

Per l'allestimento dell’area di gioco è stata fondamentale la collaborazione di Montaldo Giorgio Srl, che ha gentilmente messo a disposizione due grandi motrici, che sono state utilizzate per “tirare” quasi 200 metri di cavi che hanno permesso di creare i campi dedicati al VolleyS3.

Mentre il sole ha accompagnato quasi l’intera giornata, i partecipanti hanno potuto godersi un po’ di ombra sotto i gazebo forniti dalla Fondazione CRC, Marabotto Moto e Mattia Germone, presidente dell’associazione La Funicolare.Grazie alla grande collaborazione dell’intero Parco Mondovicino, dell’Outlet, dello Shopping Center e di Ipercoop, tutti i partecipanti hanno potuto pranzare ad un prezzo scontato presso numerosi punti ristoro e hanno ricevuto molti gadget, come ricordo di una bella giornata di divertimento.

“Siamo davvero molto soddisfatti di questa edizione del Memorial Valter Turco: per noi è sempre un piacere poter organizzare questo evento a lui dedicato e ringrazio la Fipav Cuneo-Asti per la fiducia nell’assegnarci la manifestazione.” - dichiara Alessandra Fissolo, presidente Lpm pallavolo Mondovì - “Un grazie va in primis a tutto lo staff di Parco Mondovicino. Abbiamo trovato una collaborazione incredibile, una disponibilità e una cortesia davvero non scontata. Desidero poi ringraziare i 50 volontari che hanno allestito i campi, preso accordi con le altre società, organizzato i tabelloni delle gare, arbitrato e segnato i punti, gestito le premiazioni ecc. Non posso che essere orgogliosa di questa straordinaria “squadra”, composta da persone piene di passione e che rende possibile tutti gli eventi che organizziamo. Ringrazio infine i nostri partner, in particolare Banca Alpi Marittime, Lpm prefabbricati, Vincenzo Pilone, Fondazione CRC e S.Bernardo per il sostegno verso le attività della nostra realtà sportiva legate al settore giovanile e promozionale.”

Qui la fotogallery completa di Cristiano Silvestri