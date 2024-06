Volley maschile A3: Savigliano conferma Damiano Calcagno

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare la conferma di Damiano Calcagno, che anche nella prossima stagione farà parte del pacchetto di bande a disposizione di coach Michele Bulleri per il campionato di Serie A3 Credem Banca 2024/25.

23 anni. Da così tanto dura ormai il rapporto, umano e sportivo, di “Dami” con il mondo del Volley Savigliano. Saviglianese doc, Calcagno è, infatti, nato nel 1996 e dal 2001 ha sempre indossato i colori biancoblu della sua città, vivendo tutto il percorso nel settore giovanile e facendo poi parte della squadra che nel 2018 vinse il campionato di Serie D, ottenendo il “salto” in Serie C. Dall’estate 2022 la “promozione” in prima squadra, con cui si appresta quindi a disputare la sua terza stagione consecutiva in Serie A3 Credem Banca.

“La passata stagione è stata sicuramente positiva per noi, perché siamo riusciti ad eguagliare il 4° posto in regular season centrato nel 2022/23 e perché abbiamo raggiunto il traguardo storico della final four di Coppa Italia. Rimane un piccolo rammarico per essere usciti al primo turno di playoff e da questo vorremo ripartire. Sicuramente siamo cresciuti come gruppo e come livello di squadra durante l'anno, affrontando anche il periodo di difficoltà che abbiamo avuto con la defezione improvvisa di Van de Kamp. Quello che vivrà la prossima stagione sarà un gruppo più maturo, che con i nuovi innesti ha tutte le carte in regola per fare bene. Sono molto orgoglioso di poter continuare ad indossare questa maglia e continuare la mia storia in questa società in cui sono cresciuto, rappresentando Savigliano in giro per l’Italia. Lavorerò per aiutare i miei compagni in palestra durante la settimana e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa” – le sue parole.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Damiano un’altra stagione ricca di soddisfazioni a tinte biancoblù.