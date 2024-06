Bodybuilding, due cuneesi si distinguono al "Panatta Rimini Contest"

Due cuneesi si sono distinti al "Panatta Rimini Contest", l'evento bodybuilding del Rimini Wellness, svoltosi sabato 1° giugno. Il livello era molto alto, con atleti provenienti da tutta Italia.

Sharon Bruno, di Vignolo, coach tecnico Nicola Camera, si è classificata prima su venti atlete, in categoria BEGINNER BIKINI-160cm. Atleta bikini, ha iniziato il suo percorso gare ad ottobre 2023 conseguendo il titolo di campionessa. In questa stagione è entrata nel circuito IFBB (Fit Italy) gareggiando all'Ercole farnese di Torino e classificandosi per i campionati italiani che si terranno a Bussolengo il 28/29 giugno, con un secondo posto su 12 atlete nella categoria BEGINNER BIKINI -160cm.

Il saluzzese Giuseppe Mandorino ha gareggiato nella categoria Man Physique over 40 passando la prima selezione e aggiudicandosi la finale dove si è classificato quinto nella Federazione IFBB Fit Italy: “Sono molto soddisfatto del risultato portato a casa dopo mesi di allenamenti e di preparazione grazie al terzo posto raggiunto agli Italiani a Torino all'Ercole Farnese. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e seguito sui social per questa competizione adesso continuerò ad allenarmi nel mio studio Personal per preparare la prossima gara!”