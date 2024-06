Il "Suono delle scuole" apre gli eventi musicali di Mo.vì: ecco tutte le info per i concerti e gli eventi

Manca pochissimo al via degli eventi estivi di "Mo.vì".

Si partirà mercoledì 5 giugno con il contest studentesco "Il suono delle scuole" in piazza d'Armi. Il 6 giugno arriva il Plogging, giornata dedicata al jogging e alla raccolta rifiuti, dedicato alle scuole medie. L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 12 a Parco Europa.Ai ragazzi, oltre al kit, verrà omaggiata una borraccia brandizzata Mo.vi.

Alla sera l’esibizione dell’Orchestra Giovanile Provinciale alle 21 in piazza Maggiore dove 240 ragazzi e ragazze delle scuole medie di Alba, Borgo San Dalmazzo, Busca, Cuneo, Dronero, Mondovì, Fossano, Racconigi e Saluzzo insieme ad un coro di 80 ragazzi e ragazze dei Licei Musicali di Alba e di Cuneo. Ingresso libero.

Già annunciato il noto trapper Tony Effe che sarà a Mondovì per la prima data del suo tour - unica data del Piemonte. Si esibirà venerdì 7 giugno in piazza d’Armi. La sua esibizione sarà preceduta da MIDA. Biglietti disponibili su ticketone. La prima settimana di eventi vedrà poi sabato 8 l'inaugurazione di Landandart (leggi qui) con la presentazione di “MIRACLE”, installazione dell’artista albese un’installazione site specific permanente ideata per la Cappella di San Rocco, situata lungo la via che porta al celebre Santuario di Vicoforte. Sempre l’8 giugno DISCO RUIN “40 anni di club culture italiana”. Un evento dedicato ai migliori 40 anni della Club Culture italiana attraverso il film e i protagonisti che l’hanno vissuta. Disco Ruin è un viaggio visionario che racconta 4 generazioni di vite per cui la discoteca è il centro del mondo: non solo musica ma arte, cultura, moda, ribellione e libertà.

Al Museo della stampa alle 17 il talk con la regista del film e alcuni dei protagonisti, anche nella vita, di quegli anni. Ingresso libero.

Di seguito l’after show al Sottaceto che per l’occasione diventa di nuovo il Joy’s, la discoteca simbolo dagli anni 80 agli anni 2000. € 15 con drink

Sempre l’8 in piazza Maggiore “The White Dinner” in piazza Maggiore con il coinvolgimento degli esercenti di piazza Maggiore. Ingresso libero con prenotazione.

Dal 7 giugno al 7 luglio il Museo della Stampa ospita la mostra "PICTURES OF YOU" foto di Henry Ruggeri – Storytelling AR di Massimo Cotto.

Il 9 giugno un imperdibile evento: TALK SHOW con i due artisti Massimo Cotto e Henry Ruggeri.A seguire concerto live con le band: Comrad, I Boschi Bruciano e i Quarantena.

INFO E TRASPORTI

Ecco alcune indicazioni per seguire al meglio tutti gli eventi in programma:

È prevista un’area disabili?

Si, a numero chiuso; è pertanto necessario prenotare all’ indirizzo e-mail associazione.wakeup@legalmail.it

Il ticket disabile è a pagamento? No, la persona disabile ha diritto all’accesso gratuito, è a pagamento il titolo d’accesso per l’accompagnatore, che deve esserne munito

Le prevendite sono disponibili sulla piattaforma TICKET SMS per l’evento di Tony Effe + Mida.

Per la concomitanza con il week-end che vedrà i festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico, è stato pensato un ticket scontato a 12€, acquistabile esclusivamente presso i rappresentanti degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore di Mondovì.

Ci sono riduzioni di prezzo per i bambini?

Non sono previste riduzioni, ma i bambini con meno di 8 anni (accompagnati dai genitori) entrano gratuitamente. Anche in questo caso, per usufruire della gratuità, occorre prenotare il posto al ns. indirizzo mail associazione.wakeup@legalmail.it

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo?

Si, è previsto l’utilizzo di un palco coperto; per eventi atmosferici di straordinaria portata, saranno tenute in conto le disposizioni impartite dall’autorità competente

A che ora inizia lo spettacolo? Orario apertura cancelli ore 19.00 Inizio spettacolo ore 21.30

Non sarà consentito introdurre all’interno dell’area spettacoli cibi o bevande, che pertanto dovranno essere consumati prima dell’ingresso.

All’interno dell’arena è previsto il servizio di somministrazione a pagamento di cibo e bevande in area food drink appositamente allestita

All’ingresso sono previsti controlli di sicurezza - le istruzioni per l’accesso, in linea con le normative vigenti, saranno affisse all’ingresso e preventivamente pubblicate sui nostri canali social;

Sono presenti parcheggi in loco?

Il quartiere di Mondovì Piazza dispone di un numero limitato di posti auto e pertanto è disposto il servizio navette continuo.

Pur trattandosi di un evento a basso rischio sanitario sarà allestito all’interno dell’area un punto di primo soccorso.

Per Venerdì 7 Giugno : TONY EFFE + MIDA e Venerdì 14 Giugno : TEENAGE DREAM PARTY

TRASPORTO NAVETTE:

Numero 4 navette partenza Piazza della Repubblica arrivo rotonda Piazza d’Armi dalle ore 17:00 alle 21:00 e dalle 22:00 fino alle 2:00

PROLUNGAMENTO ORARIO FUNICOLARE:

fino alle ore 2:00

Costo del biglietto unico:

-Se acquistato online(navette o funicolare) 3,00€ a persona A/R.

-Se acquistato sul posto Chioschetto MONREGAL YOU – Piazza della Repubblica o presso stazione