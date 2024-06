Viaggio nel mondo dell’imprenditoria giovanile sabato 1° giugno per il Lions Club Bra Host

Lo ha fatto a bordo di auto d’epoca di ogni età, lustrate a pennello che hanno dato bella mostra di loro, portando indietro nel tempo i partecipanti; un vero tuffo nel passato con ricordi indimenticabili legati all’epoca della Lancia Delta e della Jaguar, passando per la spider e la mitica 850.

La giornata di sole ha fatto da cornice a un momento di aggregazione gioioso che si inserisce nello spirito dei Lions, diventato anche l’occasione per fare beneficenza, visto che il ricavato sarà destinato al servizio cani guida Lions di Limbiate.

Il programma prevedeva il raduno presso la Rolfo S.p.A. di Bra . A dare il benvenuto il socio Gianluca Rolfo (direttore operativo della Rolfo) insieme a Martina e Bianca Rolfo (purchasing manager e amministrativa) e Franco Fenoglio (general advisor) che hanno aperto le porte a una visita guidata dell’impresa. Una partenza col botto, perché stiamo parlando della storica azienda braidese, leader al mondo per la costruzione di bisarche e allestimenti mezzi per trasporto veicoli.

Quindi, la carovana è partita per un itinerario tra colline e filari dei paesi di Langa dove storia e ambiente si fondono in un equilibrio di profonda bellezza. Dal 2014 fa parte del Patrimonio naturale dell’UNESCO e non poteva che essere così.