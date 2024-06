Bra, “Cambiare il mondo un bambino alla volta” con Nicolò Govoni

Giovedì 13 giugno, alle ore 20.30, Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise, sarà protagonista di un evento imperdibile in programma presso il Centro Polifunzionale “Giovanni Arpino” di Bra.

Nicolò Govoni, nato nel 1993, è un noto scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani. In qualità di Presidente e Direttore esecutivo dell’organizzazione non-profit Still I Rise, Govoni coordina le attività dell’ente che opera in otto Paesi nel mondo, impiegando circa cento persone. Il suo impegno nella difesa dei diritti dei bambini vulnerabili gli è valso, nel 2020, una nomination al Premio Nobel per la Pace, oltre al Premio CIDU per i Diritti Umani conferito dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel 2023 anche l’organizzazione da lui fondata riceve una nomina al Nobel per la Pace.

L’arrivo di Nicolò Govoni in Provincia Granda rappresenta un’occasione unica per il territorio. La sua presenza attira sempre un folto pubblico, attratto dall’importanza e dal significato di Still I Rise, un’organizzazione che funge da faro per la società contemporanea. Still I Rise è un esempio concreto di come l’inclusione possa costruire un mondo migliore.

Tra i traguardi più significativi di Still I Rise vi è la democratizzazione dell’International Baccalaureate, un programma educativo tradizionalmente riservato a scuole d’élite, che oggi viene offerto ai bambini più vulnerabili del mondo. L’obiettivo è formare una futura classe dirigente dotata di una formazione prima di tutto umana.

Govoni sottolinea: «Il nostro obiettivo non è quello di accogliere tutti i bambini del mondo nelle scuole Still I Rise, ma di offrire il maggior numero possibile di scuole Still I Rise ai bambini del mondo». La prossima apertura è prevista in Italia, segno di un impegno in continua espansione.