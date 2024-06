Elezioni Alba, Alberto Gatto chiude la campagna elettorale con una festa in Piazza San Giovanni

Appuntamento per venerdì 7 giugno dalle 19:30 in Piazza San Giovanni (Piazza Pertinace) per la festa di chiusura campagna elettorale della coalizione di Alberto Gatto.

Il giovane candidato Sindaco ha optato per una vera e propria festa adatta ad ogni età: a partire dalle 19:30 saranno operativi food e beer truck per chi vuole mangiare o bere qualcosa.

È previsto uno spettacolo di musica dal vivo e intrattenimento per bambine e bambini.

Il tutto in attesa degli interventi della coalizione (parlerà un rappresentante per lista) e del candidato sindaco previsti per le 21.

Terminato questo momento, ci sarà un dj set per permettere ai partecipanti di divertirsi e brindare al voto di sabato e domenica.