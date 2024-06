Elezioni, “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco”: "Le Associazioni sono il vero patrimonio della nostra Città"

“Stiamo finendo, come lista, gli incontri con le varie Associazioni di Ceva, vero e proprio patrimonio. Sono state giornate impegnative ma entusiasmanti. Il fermento di attività, la varietà, la volontà di rimboccarsi le maniche di tutti i volontari meritano il nostro plauso e la nostra riconoscenza. Senza tutto quel reticolo di Associazioni, ambientaliste, artistiche, sociali, letterarie, scientifiche, culturali, musicali, teatrali, sportive, storiche, di mutuo soccorso, religiose, di assistenza come sarebbe Ceva? Probabilmente sarebbe una città più triste, più difficile da vivere, più complessa da governare."

Lo afferma la lista candidata alle prossime elezioni comunali “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” "Un’amministrazione comunale lungimirante - aggiungono dal gruppo - avrebbe dovuto mantenere un dialogo costante con le Associazioni. Ascolto, supporto, coinvolgimento, riconoscenza: queste sono le parole chiave del nostro impegno verso le Associazioni.

“Ascolto”: perché una comunicazione schietta, aperta e costante è la base per ogni collaborazione efficace.

“Supporto”: perché l’attività svolta dalle Associazioni è spesso complicata da adempimenti burocratici, difficoltà materiali, carenza di risorse, ecc.

“Coinvolgimento”: per il patrimonio di conoscenze ed esperienze di cui sono depositarie devono necessariamente essere coinvolte in processi di co-programmazione e co-progettazione.

“Riconoscenza”: per il ruolo fondamentale nel sopperire alle carenze del servizio pubblico in molti settori essenziali; per il prezioso contributo nella valorizzazione dei prodotti tipici locali, nella promozione dei beni culturali, nella salvaguardia e difesa del territorio; per la capacità di stimolarci su tanti temi di attualità dall’ambiente alla violenza di genere, ecc.; per il lavoro svolto nella realizzazione di eventi come il Palio dei Rioni, la Mostra del Fungo, Seva ca Bugia; per il pronto intervento nelle emergenze".

"Ispirati da queste quattro parole chiave - concludono dal gruppo - e dai racconti dei volontari che abbiamo incontrato vogliamo inaugurare un percorso completamente nuovo di cooperazione con queste realtà positive dalla forza ed energia spesso sorprendente.

Tanti cebani e tante cebane sono interessati alla vita pubblica e pronti a partecipare, sintomo che la voglia di mettersi in gioco è forte. Questo è un segnale positivo di crescita che fa ben sperare per il futuro della nostra città."