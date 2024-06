Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “Ospedale del Monviso, il futuro della sanità del Quadrante Nord Ovest

Elisa Tarasco candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno, riflette su un tema di grande importanza per tutti: la sanità.

“Desidero soffermarmi sul futuro dei due ospedali di Saluzzo di Savigliano e la realizzazione dell’ospedale del Monviso che sorgerà tra Saluzzo, Savigliano dopo essere stato approvato da 56 Comuni del saviglianese, saluzzese e fossanese nel territorio del ‘Quadrante Nord Ovest’ dell'Asl Cn1.

L'Ospedale di Saluzzo è un presidio storico che continua ad essere un punto di riferimento per Saluzzo e le sue valli.

Nel periodo della pandemia era stato convertito in un Covid Hospital assieme al nosocomio di Ceva, in seguito alle disposizioni dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, ed aveva a disposizione una settantina di posti letto esclusivamente per i malati di Covid.

Entrambi i pronto soccorso di Ceva e Saluzzo sono attualmente chiusi la notte ed i pazienti devono rivolgersi ai più vicini ospedali di Mondovì e Savigliano.

Oggi, con la costruzione del nuovo Ospedale del Monviso, ci troviamo di fronte a un bivio. C'è chi teme che il presidio di Saluzzo possa essere marginalizzato, perdendo la sua centralità.

Negli ultimi anni, invece l'ospedale di Saluzzo ha registrato una crescita significativa, grazie a interventi strutturali e all'acquisizione di apparecchiature nuove e moderne.

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per trasformarlo in un hub territoriale, idoneo per gestire le cronicità mentre le emergenze verranno trattate nel nuovo ospedale unico in fase di costruzione.

A Saluzzo si sono da poco conclusi i lavori per ospitare il nuovo reparto di Dialisi e tra poco più di un mese, il servizio sarà nuovamente operativo e disporrà di 12 posti letto, rispetto agli 8 precedenti.

Riguardo l’ospedale di Savigliano, in attesa della nuova struttura dell’ospedale del Monviso, il Santissima Annunziata rimarrà un cardine per Saluzzo-Savigliano-Fossano come Dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione (Dea) di primo livello, dove si continueranno a dare servizi d’eccellenza con tecnologie all’avanguardia.

Ritengo che in tema di sanità, l’ammodernamento delle strutture sia essenziale per garantire migliori servizi, quindi ben venga il nuovo ospedale.

Importante la realizzazione di strutture socio-sanitarie come la ‘Casa della Comunità’ dove gli assistiti possono accedere per connettersi con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale anche in zone lontane dai presidi ospedalieri.

Un esempio è quella aperta a Verzuolo grazie all’intervento finanziario della Regione assieme all’Asl Cn1.

Dobbiamo lavorare insieme per creare un sistema sanitario efficiente, equo e accessibile a tutti. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per la salute del nostro territorio”.