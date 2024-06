Savigliano: nel prossimo weekend appuntamento con i campionati regionali di Gym Boxe

Prima l’organizzazione dei Campionati Italiani U22 (maschili e femminili) di boxe, dal 29 maggio al 2 giugno a Roccaforte Mondovì, ed ora i Campionati Regionali di Gym Boxe a Savigliano.

Periodo intenso ma pieno di soddisfazioni per il “Team Vottero” di Bruno Vottero e il “Team Aniello Boxing Open Space” di Aniello Flauto.

Dopo le cinque incredibili giornate di Roccaforte, con centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, alla presenza anche del presidente nazionale FPI Flavio D’Ambrosi e di quello del Piemonte e Valle d’Aosta Gianni Dileo, ora i riflettori puntano sul Bocciodromo di via Guido Gozzano 1 a Savigliano, quando sabato 8 giugno (dalle 9 alle 18) si terranno i Campionati Regionali di Gym Boxe, ai quali sono attesi centinaia di atleti che lotteranno per il titolo.

«La Gym Boxe – dice il maestro Aniello Flauto - è un’attività agonistica ma con contatto controllato, per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi alla Nobile Arte bypassando la paura di “farsi male”, visto che si viene giudicati sulla tecnica e dove non ci possono essere colpi pesanti. Oltretutto sviluppa elasticità e potenza, coordinazione neuromuscolare ed equilibrio fisico, aggiungendo anche un buon livello di motivazione e divertimento. E noi la promuoviamo, da tempo, nella palestra Open Space di Savigliano».

«Come Amministrazione siamo molto contenti di poter supportare questo genere di manifestazioni sportive – dice l’assessore allo Sport Filippo Mulassano -, che oltre a fare bene alla salute sono anche formative per i giovani, e non solo per loro. Ringraziamo, quindi, Aniello Flauto organizzatore e coordinatore, e tutto il Team Vottero, per aver scelto Savigliano per questa importante manifestazione. Porte aperte anche per il futuro!».

«Mettere a disposizione le nostre strutture per una manifestazione così importante ci riempie di orgoglio, faremo il possibile perché gli atleti possano trovarsi al meglio» dichiara il presidente della Bocciofila Saviglianese Gigi Leatico.

Chiude così il maestro Flauto Aniello: «Mesi di lavoro, di contatti, di preoccupazioni, ma essere riusciti a portare a Savigliano una manifestazione così importante ci riempie di orgoglio. Naturalmente invitiamo tutti ad assistere di persona ad una giornata che si preannuncia di grande sport!».